La Confédération africaine de football (CAF) annonce, mardi, que la prestigieuse cérémonie des CAF Awards, qui va récompenser les meilleurs talents du continent au titre de l’année 2023, se tiendra le 11 décembre prochain à Marrakech.

« Le Maroc est prêt à célébrer la fierté du football africain » à l’occasion des CAF Awards 2023, annonce la CAF sur son compte officiel sur le réseau social X.

Morocco is ready to celebrate The Pride of African Football. 🌍🏆 11 December, Marrakesh. 📍#CAFAwards2023 pic.twitter.com/nRqBzSaNKu — CAF (@CAF_Online) October 31, 2023



Lors de cette prestigieuse cérémonie, la CAF procèdera à la remise de ses prix au titre de l’année 2023, notamment les prix des meilleurs joueur et joueuse africains de l’année (Ballon d’Or Africain), des meilleurs joueur et joueuse interclubs, du jeune joueur, de la meilleure équipe nationale, du meilleur entraîneur, du meilleur club et du but de l’année.

Le Royaume du Maroc avait abrité l’édition 2022 de cet événement annuel, tenue à Rabat, au cours de laquelle l’attaquant sénégalais Sadio Mané avait été sacré meilleur joueur africain de l’année, alors que l’attaquante nigériane Asisat Oshoala avait été primée chez les dames.