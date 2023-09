Après un long suspense, le verdict est tombé! Le comité exécutif de la Confédération Africaine de Football (CAF) a voté à l’unanimité pour le Maroc. Le Royaume organisera donc la prochaine Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2025) pour la 2e fois de son histoire.

C’est désormais officiel, après plusieurs reports de cette réunion ainsi que d’autres rebondissements dans l’affaire de la candidature algérienne, c’est au Maroc d’organiser la prochaine CAN.

Ladies and gentlemen, meet your CAF Africa Cup of Nations 2025 hosts 🥁 🇲🇦 Morocco 🇲🇦 pic.twitter.com/sCl9dmbKw5 — CAF (@CAF_Online) September 27, 2023

Ce mercredi au Caire a eu lieu la tant attendue réunion du Comité exécutif de la CAF. Lors de celle-ci, les responsables de l’instance continentale ont décidé que le Maroc avait en effet le dossier le plus solide dans cette course à l’organisation.

La séance a démarré avec une l’observation d’une minute de silence à la mémoire des victimes du tremblement de terre qui a frappé la région d’Al Haouz et des victimes des inondations en Libye.

Composé de 24 membres, Patrice Motsepe et ses hommes ont voté à l’unanimité pour la candidature marocaine pour l’organisation de la CAN 2025.

🔴 [LIVE from Cairo]

CAF Executive Committee Meeting pic.twitter.com/bRmVCotaMk — CAF Media (@CAF_Media) September 27, 2023

En plus du dossier marocain, 3 autres candidats étaient en course. Il s’agit de l’Algérie, de la Zambie et du Nigeria-Bénin qui avaient présenté une candidature conjointe. Ces derniers avaient retiré leurs candidatures il y a de ça quelques mois.

Côté Algérien, le président de la Fédération algérienne de football avait annoncé le retrait de son pays de cette course hier. Démarche rejetée par la CAF selon plusieurs observateurs.

CAN 2025-2027: l’Algérie retire officiellement ses deux candidatures

C’est ainsi que le Royaume s’adjuge l’organisation de la deuxième CAN de son histoire. La première a été jouée sur les pelouses du Royaume en 1988.

Pour rappel, le Maroc avait également remporté celle de 2015 mais avait abandonné le projet suite à l’épidémie d’Ebola qui avait touché le continent à l’époque.