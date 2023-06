A l’occasion du lancement officiel du Programme «100.000 Entrepreneurs », une convention-cadre de partenariat entre le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation et le ministère de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences dans le domaine de l’enterpreneuriat a été signé mardi 20 juin à Rabat.

A cet effet, le ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation, Abdellatif Miraoui et le ministre de l’Inclusion Economique, de la Petite Entreprise, de l’Emploi et des Compétences, Younes Sekkouri, ont présidé la cérémonie de signature de la convention-cadre de partenariat entre les deux départements dans le domaine de l’enterpreneuriat.

Lire aussi: Vidéo. Rabat: le programme «Ana Moukawil» démarre avec 100.000 entrepreneurs

« Cette convention-cadre témoigne de l’engagement des deux parties à contribuer activement à la promotion de l’esprit d’entrepreneuriat au sein des universités marocaines, à l’encouragement des projets innovants et l’accompagnement des étudiants porteurs de projets, ainsi qu’à la promotion de la recherche scientifique et l’innovation dans les domaines liés à l’entrepreneuriat et au startupping », indique un communiqué du ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation.

Elle s’inscrit en phase avec la mise en œuvre du Plan National d’Accélération de la Transformation de l’Ecosystème de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (PACTE ESRI-2030 ), notamment dans sa dimension relative à la co-construction avec l’écosystème économique et à la promotion l’esprit d’entrepreneuriat et au développement et l’amélioration de l’employabilité des jeunes diplômé(e)s.