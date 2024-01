Le Canada a annoncé lundi des limites sur le nombre de visas accordés aux étudiants étrangers après que ce nombre a triplé en une décennie pour atteindre plus d’un million, exacerbant la pénurie de logements dans le pays.

Le ministre de l’Immigration, Marc Miller, a indiqué que le gouvernement fédéral imposerait un plafond temporaire de deux ans sur les visas. Ce plafond signifie qu’environ 364.000 visas seront approuvés cette année, a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse à Montréal.

Il s’agirait d’une baisse de 35% par rapport à 2023, a précisé Miller, ajoutant que certaines provinces du pays seraient plus touchées que d’autres par cette nouvelle mesure.

Ce plafond ne s’appliquera pas néanmoins aux étudiants qui poursuivent des programmes de maîtrise ou de doctorat.

