La dirigeante du parti Istiqlal, Rafiaa El Mansouri, vient de poursuivre en justice le président du groupe parlementaire de l’Unité et l’égalitarisme, Noureddine Mediane, l’accusant entre autres de diffamation, atteinte à la vie privée et chantage.

L’ancienne député et actuelle vice présidente de la région de Tanger-Tétouan-Al-Hoceima, Rabiaa El Mansouri, a porté plainte contre le président du groupe parlementaire du parti de l’Istiqlal à la Chambre des représentants, Noureddine Mediane, l’accusant d’injure et diffamation, atteinte à la vie privée d’autrui, chantage et menace, abus de pouvoir et menace de révélations ou d’imputations diffamatoires.

Selon la plainte déposée devant le procureur du roi près le tribunal de première instance de Tanger, dont H24info détient une copie, Rafiaa Mansouri «a été surprise par des allégations, qui portent atteintes à son honneur et sa dignité, répétés par certains de ses collègues du parti, selon lesquelles Mediane la maltraite, la diffame, l’insulte et l’accuse d’avoir avorté après des rapports sexuels avec lui et qu’il a déclaré devant plusieurs personnes».

Selon le texte de la plainte, Mediane « ne s’est pas arrêté là, mais il a également fait du chantage à la plaignante en la menaçant avec des vidéos intimes». «Il prétend que ces vidéos dans des positions indécentes afin de l’obliger à présenter sa démission du parti», peut-on lire sur la même plainte.

Entre autre accusations, El Mansouri accuse Mediane de «trafic d’influence» et d’«abus de pourvoir». Dans sa plainte, elle informe le procureur du roi de Tanger que le président du Groupe parlementaire de l’Istiqlal l’a viré de toutes les instances du parti.

La plainte cite comme témoins le membre du comité exécutif du parti, Youssef Abattouy, devenu célèbre récemment après avoir giflé le parlementaire Monssef Toub lors que Conseil national du parti de Allal El Fassi du samedi 2 mars à Bouznika, ainsi que Naima Zakri.