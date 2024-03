Le Parti de l’Istiqlal (PI) a approuvé, samedi à Bouznika, l’organisation du 18e congrès national du parti, les 26, 27 et 28 avril prochain à Bouznika, et élu les membres du comité préparatoire de ce congrès.

Lors des travaux de la session du Conseil National du parti, Abdeljabbar Rachidi a été élu membre du Comité Exécutif et président du comité préparatoire du 18e congrès national du PI, alors que Mansour Barki a assumé la vice-présidence, Naima Benyahia le poste de rapporteur général du comité et Mustapha Taj celui de rapporteur général adjoint.

Ce 18e congrès national du Parti de l’Istiqlal (PI) se veut un congrès inclusif qui marquera un jalon organisationnel crucial dans l’histoire de la formation politique, a indiqué, le secrétaire général du parti, Nizar Baraka.

M. Baraka a expliqué qu’après les multiples défis et contraintes auxquels le parti a été confronté, le prochain congrès vise à donner un nouveau souffle et à marquer un nouveau départ pour le PI « afin d’atteindre le leadership souhaité » sur la scène politique.

Dans ce contexte, il a souligné la nécessité de capitaliser sur la dynamique de réconciliation interne et sur les acquis et les bons résultats obtenus lors des dernières élections afin d’élever le parti au premier plan de manière durable, d’être plus efficace dans sa gouvernance, plus crédible vis-à-vis des citoyens et plus influent sur la scène politique nationale.

Dans une allocution à cette occasion, Rachidi a exprimé sa fierté d’avoir été élu à la tête du Comité préparatoire du 18ème Congrès, estimant qu’il s’agit d’une « lourde tâche » et d’une mission qui ne peut être réussie sans la concertation et l’implication active de tous les militants du parti afin de faire du prochain Congrès un véritable succès.

Après avoir évoqué nombre de contraintes et de défis auxquels le parti a été récemment confronté, il a déclaré que la récente réunion du Comité exécutif était « un moment historique dans la vie du parti, compte tenu de la grande satisfaction qu’elle a suscitée parmi les participants de toutes les branches, organes, organisations et associations du parti ».

Rachidi a souligné que la situation actuelle ouvre la voie à faire du 18ème Congrès « une conférence d’excellence et unique et un espace pour formuler la vision future du parti » dans un contexte caractérisé par un ensemble de défis internes et externes, notant la nécessité de renforcer le parti à tous les niveaux afin d’être en phase avec les transformations rapides de la société.

Dans ce sillage, Rashidi a appelé l’ensemble des membres du PI à « poursuivre la voie des pionniers et fondateurs du parti, à maintenir la flamme du parti, à défendre les causes de la patrie et de la société et à soutenir les grands projets structurants menés par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, qui visent à préserver la dignité des citoyens, améliorer leurs conditions sociales, moderniser l’Etat et l’économie et consolider la souveraineté nationale dans toutes ses dimensions ».

Les travaux du Conseil national du Parti de l’Istiqlal, auxquels ont pris part le secrétaire général du parti, Nizar Baraka et les membres du Comité exécutif du parti, outre des militants du parti issus des différentes régions du Royaume, ont été marqués par la formation des structures du Comité préparatoire, des sous-comités et des structures y afférentes.