Le député Saleh Oughbal a été récemment condamné, par contumace, à cinq ans de prison ferme pour escroquerie et émission de chèques sans provision.

Le parlementaire istiqlalien a été reconnu coupable par le tribunal de première instance (TPI) de Sidi Slimane d’escroquerie et d’émission de plusieurs chèques sans provision. Il a écopé d’une peine de cinq ans de prison, assortie d’une amende de 250.000 dirhams, précise le quotidien arabophone Alakhbar.

Le même tribunal a également condamné « A.M » à un an de prison ferme et à une amende de 250.000dh pour un chèque de garantie, mais l’a cependant innocenté du chef d’accusation d’escroquerie.

« Il s’avère, au vu du montant de l’amende prononcée contre Oughbal et son complice, que les chèques émis contenaient de grosses, sommes d’argent, en millions », souligne-t-on de même source.

Et ce n’est pas tout. Le tribunal de Sidi Slimane a interdit les deux inculpés d’émettre pendant une durée totale de cinq ans des chèques, autres que ceux qui leur permettent uniquement de retirer des sommes d’argent auprès du tiré ou des chèques visés.

Les sources d’Alakhbar révèlent que le député, qui séchaient les audiences, s’est présenté lui-même au tribunal la semaine dernière pour déposer un pourvoi en appel.

Dans une récente déclaration, Oughbal a nié en bloc cette condamnation, la qualifiant de purs « mensonges » et de « calomnie », au moment où un extrait du jugement n° 210151, diffusé par la presse et repris à fort décibel sur les réseaux sociaux, démontre le contraire et concorde avec les informations relayées par les médias à son sujet.