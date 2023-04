Propos de Mayara sur Sebta et Melilla: indignation et profond malaise au sein de l’Istiqlal

La sortie peu habituelle du président de la Chambre des conseillers pour plaider pour la récupération de Sebta et Melilla ne suscite pas la colère uniquement en Espagne, mais aussi au sein de son propre parti, où l’on vit un « profond malaise ».

« Viendra le jour où le Maroc récupérera les villes occupées de Sebta et Melilla » a déclaré le président de la Chambre des conseillers, Enaam Mayara, lors d’une soirée organisée par les femmes du parti Istiqlal le vendredi 7 avril et placée sous le thème de la reprise des relations diplomatiques entre le Maroc et l’Espagne.

Des propos qui ont profondément choqué en Espagne et qui lui ont même valu une réponse sévère de la part de la ministre espagnole de la Défense, Margarita Robles. La ministre a déclaré avec en direct à la télévision que « Sebta et Melilla sont espagnoles (…) tout aussi espagnoles que Pelencia et Zamora »

➡️ Margarita Robles, ministra de Defensa, responde en TV al presidente del Senado de Marruecos: “Ceuta y Melilla son tan españolas como Zamora o Palencia”. 🗣 Lo que significa que en cuanto pasen elecciones cambiarán de chaqueta. pic.twitter.com/JbMVW9rSNs — CIU Cuerpos Institucionales y Ciudadanos Unidos. (@Cuerpospolicia1) April 11, 2023

Contacté par H24 info, un responsable du parti admet qu’il s’agit d’une « bavure diplomatique importante », ayant suscité une « indignation au sein du parti » et « un véritable malaise » étant donné que les propos de M. Mayara « (nous) mettent dans l’embarras avec l’Espagne et le ministère des Affaires étrangères ».

Selon notre interlocuteur, ancien ministre par ailleurs, ces déclarations ne sont pas réfléchies et ne sont pas admissibles de la part du président du « Sénat » marocain. « Les déclarations de M. Mayara surviennent juste après le ferme recadrement du PJD par le cabinet royal, qui a rappelé à juste titre que la politique extérieure du pays est dictée par le roi Mohammed VI à travers le ministère des Affaires étrangères ».

« Propos inappropriés »

« Quand on veut faire de la diplomatie parallèle il faut le faire en concertation avec le ministère des Affaires étrangères », précise notre interlocuteur, allant encore plus loin en affirmant que « si M. Mayara n’est pas capable de communiquer avec le monde, qu’il se contente de faire son travail ».

Le président de la deuxième chambre du Parlement avait appelé au même moment la communauté marocaine à s’engager dans la vie politique en Espagne pour défendre les intérêts du royaume. Des propos tout aussi « inappropriés » selon le responsable istiqlalien, qui rappelle que « le Maroc a toujours défendu bec et ongles la non-ingérence de pays étrangers dans les affaires intérieures des États ».

« Ces propos non pas lieu d’être », conclut notre interlocuteur.

Pourtant avant le président de la Chambre des conseillers, plusieurs hauts responsables marocains ont déjà tenu des propos similaires. En 2020, le chef du gouvernement Saad Eddine El Othmani avait déclaré dans une interview accordée à la chaîne de télévision égyptienne El Sharq TV que «Sebta et Melilla sont une question qui doit s’ouvrir (…) elle reste en suspens depuis cinq ou six siècles, mais un jour elle pourrait s’ouvrir ».

Convoquée après les propos d’El Othmani, l’ambassadrice du Maroc à Madrid, Karima Benyaich, avait souligné lors de sa convocation par le ministère espagnol des Affaires étrangères que «la position du Maroc n’avait pas changé par rapport à Sebta et Melilla». «Le Maroc ne reconnaît pas la souveraineté espagnole sur les deux villes et les considère comme occupées», avait elle souligné.