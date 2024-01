La Sélection nationale a pris l’avion, ce dimanche, depuis l’aéroport Rabat-Salé pour San-Pédro, en prévision de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 qui se tient du 13 janvier-11 février en Côte d’Ivoire.

A bord d’un avion spécial, les Lions de l’Atlas se dirigent ce dimanche vers San-Pédro, ville ivoirienne qui accueille les matchs du Groupe F dans lequel ils vont évolué aux côtés de la Tanzanie, de la République Démocratique du Congo et de la Zambie.

بعثة المنتخب الوطني تتوجه إلى كوت ديفوار للمشاركة في كأس أمم إفريقيا كوت ديفوار 2023

📷 Our National Team delegation is heading to Cote d’Ivoire to participate in TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/qmirv6aXcN

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) January 7, 2024