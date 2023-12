Il est partout ! Après avoir remporté le titre du meilleur gardien africain lors des CAF Awards, Yassine Bounou concoure également dans la même catégorie des Globe Soccer Awards 2023 ainsi que le trophée The Best de la FIFA.

Depuis quelques temps, l’on entend parler que de Yassine Bounou. Après la cérémonie du Ballon d’Or, où il est classé 13e au rang mondial, et le Prix du meilleur gardien en Afrique, lundi à l’occasion des CAF Awards à Marrakech, le portier de la sélection marocaine est sur la bonne voie pour ajouter deux nouveaux trophées à son tableau de chasse.

Your Men’s Goalkeeper of the Year for 2023 is.. 🥁

Il s’agit, du prix du meilleur gardien de l’année des Globe Soccer Awards et du trophée The Best – Gardien de but de la FIFA.

Concernant le premier, l’international marocain se retrouve, encore une fois, en lice avec Thibaut Courtois (Real Madrid), Ederson (Manchester City), André Onana (Manchester United) Ter Stegen (FC Barcelone) et Mike Maignan (AC Milan).

Actuellement, le gardien du repaire des Lions de l’Atlas surclasse les cinq dans les votes qui sont toujours ouverts. Yassine Bounou a obtenu à ce jour 48,3% des votes suivi de Thibaut Courtois avec 20,6%, Ederson (13,9%), André Onana (8,3%), Ter Stegen (7,1%) et Mike Maignan (1,9%). Bien parti pour remporter ce titre, le verdict des Globe Soccer Awards sera dévoilé le 19 janvier prochain à Dubaï.

🏆 THE FINALISTS in the BEST GOALKEEPER category at #GlobeSoccer Awards 2023: Bounou, Courtois, Ederson, Maignan, Onana, and ter Stegen.

PLACE YOUR VOTE ➡️ https://t.co/RAhhkYzWZq to select your winner. pic.twitter.com/E7oOTEdPDp

