Le gardien du repaire des Lions de l’Atlas Yassine Bounou a été sacré meilleur gardien en Afrique, ce lundi à Marrakech, lors des CAR Awards 2023.

C’est coach Walid Regragui qui a reçu le Prix. Absence de Bono Oblige.

Your Men’s Goalkeeper of the Year for 2023 is.. 🥁

🇲🇦 Yassine Bounou 🇲🇦#CAFAwards2023 pic.twitter.com/sHv6H1zMI5

— CAF (@CAF_Online) December 11, 2023