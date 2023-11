Le portier des Lions de l’Atlas, Yassine Bounou, vient d’être nommé pour le trophée du meilleur jouer de l’année des Globe Soccer Awards. Il fait partie d’une shortlist de 30 joueurs sélectionnés par l’organisation.

Bono, troisième meilleur gardien de but au monde derrière l’Argentin Emiliano Martinez et le Brésilien Ederson, et treizième meilleur joueur mondial, est nominé par Globe Soccer pour le prix du meilleur joueur. La cérémonie se déroulera à Dubaï le 19 janvier 2024.

🏆 #GlobeSoccer Awards 2023 nominees for BEST MEN’S PLAYER OF THE YEAR are: pic.twitter.com/cNwJfWr7BA — Globe Soccer Awards (@Globe_Soccer) November 21, 2023

Ci-après la liste de l’ensemble des joueurs désignés pour gagner le trophée :

Julian Alvarez (Manchester City)

Nicolo Barella (Inter Milan)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Karim Benzema (Al-Ittihad Club)

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Kevin De Bruyne (Manchester City)

Ruben Dias (Manchester City)

Ederson (Manchester City)

Phil Foden (Manchester City)

Jack Grealish (Manchester City)

Antoine Griezmann (Atletico Madrid)

Ilkay Gundogan (FC Barcelone)

Erling Haaland (Manchester City)

Harry Kane (Bayern Munich)

Khvicha Kvaratskhelia (Napoli)

Robert Lewandowski (FC Barcelone)

Lautaro Martinez (Inter Milan)

Kylian Mbappé (PSG)

Lionel Messi (Inter Miami)

Kim Min-Jae (Bayern Munich)

Luka Modric (Real Madrid

Martin Odegaard (Arsenal)

André Onana (Manchester United)

Victor Osimhen (Napoli)

Rodrigo (Manchester City)

Cristiano Ronaldo (Al Nassr)

Bukayo Saka (Arsenal)

Mohamed Salah (Liverpool)

Bernardo Silva (Manchester City)

Vinicius Jr. (Real Madrid).

Rappelons que face aux polémiques déclenchées par les résultats du classement du Ballon d’Or 2023, notamment, celle en relation avec Yassine Bounou, «France Football» a dévoilé les détails des votes afin de lever toute ambigüité.

Vidéo. Messi ou Cristiano? Yassine Bounou livre son verdict

«La raison est simple», répond «France Football» : Bono n’a pas été cité suffisamment dans les tops trois des votants contrairement à Martinez. Pourtant, le journaliste du mensuel français, Thomas Simon, a affirmé c’est le Lion de l’Atlas Yassine Bounou qui méritait ce sacre.

Seuls les votants de 17 pays ont placé Yassine Bounou en tête du classement. Il s’agit de l’Afrique du Sud, l’Arabie Saoudite, la Côte d’Ivoire, l’Écosse, la France, le Honduras, l’Irak, l’Iran, l’Islande, le Japon, le Maroc, le Qatar, la Suisse, la Tunisie, l’Ukraine et la Zambie. Ainsi, le classement général du Trophée Yachine 2023 a été le suivant:

1. Emiliano Martinez (Argentine, Aston Villa), 290 points.

2. Ederson (Brésil, Manchester City), 197 pts.

3. Yassine Bounou (Maroc, Séville FC puis Al-Hilal), 154 pts.

4. Thibaut Courtois (Belgique, Real Madrid), 81 pts.

5. Marc-André ter Stegen (Allemagne, FC Barcelone), 47 pts.

6. André Onana (Cameroun, Inter Milan puis Manchester United), 44 pts.

7. Dominik Livakovic (Croatie, Dinamo Zagreb puis Fenerbahçe), 9 pts.

8. Aaron Ramsdale (Angleterre, Arsenal), 5 pts.

9. Mike Maignan (France, AC Milan), 1 pt.

10. Brice Samba (France, Lens), 0 pt.