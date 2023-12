La Confédération africaine de football (CAF) vient de rendre publiques les shortlists des trois derniers finalistes des différentes catégories annoncées le 31 octobre dernier. Et, sans surprise, le Maroc se taille toujours la part du lion.

Ainsi, les nommés pour les CAF Awards du meilleur entraîneur d’équipe masculine, meilleur joueur, meilleur gardien de but et du meilleur jeune joueur sont, respectivement, Walid Regragui, Achraf Hakimi, Yassine Bounou et Abdessamad Ezzalzouli.

The best of the best. Player of the Year (MEN) award – Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/s4CzceaejY — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

The masterminds behind it all. Coach of the Year (MEN) award – Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/kgAq5cE5Nu — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

The elite shot-stoppers. Goalkeeper of the Year (MEN) award – Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/vtxjalCuUB — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

The up and coming superstars. Young Player of the Year (MEN) award – Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/ES11J5Hmsx — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

Dans les catégories de meilleur entraîneur d’équipe féminine, meilleure jeune joueuse, meilleure gardienne et meilleure joueuse interclub de l’année figurent, respectivement, Reynold Pedros (Maroc), Nesyrine El Chad, Khadija Er-Rmichi et Fatima Tagnaout.

S’agissant des trophée de meilleure sélection masculine et de meilleure sélection féminine de l’année, le Maroc est bien entendu nominé aux côtés du Sénégal et de la Gambie pour la première catégorie et du Nigéria et de l’Afrique du Sud pour la deuxième.

En ce qui concerne le prix du club masculin de l’année, le Wydad de Casablanca est dans le top final en concurrence avec Al-Ahly (Egypte) et Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), tandis que l’AS Far dispute la première place avec Sporting Casablanca et Mamelodi Sundowns pour le trophée du club féminin de l’année.

La cérémonie des CAF Awards débutera lundi 11 décembre à partir de 19h00 dans l’un des grands hôtels de Marrakech.

« Durant cette cérémonie, seront récompensées les performances exceptionnelles qui ont lieu au cours des compétitions nationales et internationales, avec en point d’orgue la désignation du Joueur Africain et de la Joueuse Africaine de l’année », fait valoir la CAF.