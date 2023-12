Après l’annonce des listes finales pour les CAF Awards, des Marocains remettent en question la shortlist des finalistes pour le Ballon d’Or africain. Pour eux, c’est Yassine Bounou le seul et unique candidat à ce sacre.

La Confédération africaine de football (CAF) a publié ce jeudi les trois derniers concurrents dans la course pour le Ballon d’Or. Et à la surprise générale, Yassine Bounou, pressenti pour l’emporter, n’y figure pas.

The best of the best. Player of the Year (MEN) award – Final 3.#CAFAwards2023 pic.twitter.com/s4CzceaejY — CAF (@CAF_Online) December 7, 2023

Cette shortlist en a irrité plus d’un. Sur X, plusieurs Marocains ont tenu à s’exprimer sur ce sujet, surtout qu’il y a quelques semaines seulement, Bono a hérité du 13e rang mondial dans le classement du Ballon d’Or. C’est d’ailleurs l’un des arguments qu’avance la Twittoma. D’autres pointe du doigt Mohamed Salah, qui selon eux ne mérite pas sa place puisqu’il n’a « rien remporté la saison dernière ».

Yassine Bounou, classé 𝟭𝟯𝗘̀𝗠𝗘 au 𝗕𝗔𝗟𝗟𝗢𝗡 𝗗’𝗢𝗥 ! Ne figure pas parmi les finalistes du Ballon d’Or Africain. pic.twitter.com/7VWCREDwNp — kora trend (@koratrend10) December 7, 2023

Le manque de respect envers Yassine Bounou La honte. https://t.co/AezsjMojEG — GOUMZLEDEVINGT (@goumz_ledevingt) December 7, 2023

Certains estiment que le seul qui mérite ce Ballon d’Or africain n’est autre que Bounou, allant même jusqu’à contester la présence d’Achraf Hakimi dans la course finale.

Ta kifach Hakimi ?! Bounou kan m9assar dama ? https://t.co/4iMaG6BWBX — Amine Drif 🎗🧡 (@aminedrif) December 7, 2023

THE JOKE OF THE YEAR !!!!! YASSINE BONO DESERVES THIS AWARD MORE THAN ALL 3 OF THEM. — Elly (@kekeveheehee) December 7, 2023

Cependant, Yassine Bounou n’est pas définitivement hors course pour ces CAF Awards. Le portier des Lions de l’Atlas a été retenu parmi les finalistes du prix du gardien de but de l’année aux côtés d’André Onana et de Mohamed El Shenawy.