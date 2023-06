En championnat national, le suspense est encore présent en haut du tableau. En effet, la course au titre entre le Wydad de Casablanca et l’AS FAR se jouera ce vendredi à l’occasion de la 30e et dernière journée. Un duel à distance!

Il n’y aura qu’un seul sacre pour deux prétendants. L’AS FAR et le Wydad de Casablanca se livreront à un dernier duel, à distance en revanche. Les Rouges veulent conserver le titre, surtout après la désillusion en finale de la ligue des champions. Les militaires, eux, rêvent de reconquérir la première marche d’un championnat qu’ils n’ont plus gagner depuis 2008.

En quête d’un treizième titre, l’AS FAR ne doit plus se poser la moindre question, et gagner ce vendredi face à l’Ittihad Tanger, une équipe qui joue à domicile et qui vient d’assurer son maintien en première division. Le club de la Capitale part légèrement avantagé. Car, en cas de victoire, c’est le titre assuré.

Par contre, le Wydad, également en déplacement, se doit de battre le Moghreb de Fès et espérer un faux pas du leader. Un seul point sépare les deux équipes. Tout reste possible. Et en cas d’égalité des points, c’est au goal-average de les départager. Sur ce point, c’est encore l’AS FAR qui l’emportera.

Les militaires avaient battu en aller les Rouges (3-0). La confrontation retour s’est soldée, en mai, par un nul d’un but partout.

Il n’y plus d’enjeu en bas du tableau puisque cette année, c’est le Difaâ El Jadida et l’Olympique Khouribga qui descendent au purgatoire.