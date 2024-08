La Botola Pro D1 Inwi reprend ses droits ce vendredi 30 août. Une nouvelle saison qui s’annonce riche en émotions, avec le retour en première division du COD Meknès et du Difaâ El Jadida, ainsi que de nombreux mouvements sur le marché des transferts.

Ce vendredi 30 août marque le coup d’envoi de la nouvelle saison de la Botola Pro D1 Inwi, le championnat national de football qui suscite tant de passion à travers le Maroc. Après une saison 2023-2024 mémorable, dominée par le Raja Casablanca, invaincu tout au long de l’exercice, et l’AS FAR de Rabat, auteur du record de buts inscrits en une seule saison, les regards sont tournés vers les équipes qui s’apprêtent à entamer cette nouvelle campagne avec des ambitions renouvelées.

Parmi les clubs engagés dans cette nouvelle saison de la 1re division de football du Maroc, certains sortent du lot. Voici les équipes à suivre:

Raja de Casablanca: l’incontournable champion

Le Raja Casablanca, champion incontesté de la saison passée, aborde cette nouvelle campagne avec un statut de favori bien établi. La saison précédente a été exceptionnelle pour les Verts, qui ont remporté le titre sans enregistrer de défaite, un exploit rare dans l’histoire de la Botola. Cette performance a été le résultat d’une cohésion d’équipe exceptionnelle et d’une gestion stratégique des matchs.

Pour cette nouvelle saison, le Raja a recruté un nouvel entraîneur: Rusmir Cviko. Le technicien bosnien, connu pour son approche tactique novatrice, devra maintenir le niveau élevé atteint par son prédécesseur Josef Zinnbauer. Le club a également renforcé son effectif avec de nouvelles recrues qui apporteront une expérience précieuse et un dynamisme supplémentaire à l’équipe.

AS FAR: en quête de rédemption

L’AS FAR, vice-championne en titre de la Botola, a néanmoins connu une saison dernière impressionnante, battant un nouveau record de buts. Malgré la défaite finale face au Raja, les Militaires ont affiché une forme redoutable. Cette saison, le club rbati a fait peau neuve avec l’arrivée aux commandes du Polonais Czesław Michniewicz, ancien entraîneur de la sélection polonaise. Michniewicz, qui succède au Tunisien Nasreddine Nabi, devra relancer l’équipe vers les sommets.

Le mercato n’a pas non plus été boudé par l’AS FAR, avec des arrivées notables telles qu’Anas Bach en provenance du FUS Rabat et le Congolais Henock Inonga Baka de Simba SC. Ces renforts visent à solidifier l’équipe et à combler les lacunes observées lors de la saison précédente. Le club espère ainsi renouer avec le succès et retrouver la première place qu’il convoite ardemment.

Wydad de Casablanca: l’heure de la renaissance?

Après une saison dernière décevante marquée par une cinquième place, le Wydad de Casablanca a décidé de repartir sur de nouvelles bases. Le club a commencé par recruter le Sud-Africain Rulani Mokwena, ancien entraîneur des Mamelodi Sundowns, réputé pour son style de jeu offensif et son expertise tactique.

Le mercato estival a été particulièrement animé pour les Rouges, avec l’arrivée de joueurs comme Pedrinho de Corinthians et Nassim Chadli du Havre. Ces nouvelles recrues, combinées à une révision en profondeur de l’effectif, visent à effacer les déceptions de la saison précédente et à redorer le blason du WAC.

Renaissance Sportive de Berkane: objectif constance

La Renaissance Sportive de Berkane, qui a terminé la saison passée à la troisième place, poursuit ses ambitions avec un effectif renforcé. Sous la direction de l’entraîneur tunisien Mouine Chaabani, le club a recruté des talents comme Munir El Kajoui, deuxième portier des Lions de l’Atlas. La préparation intensive du club, avec des stages et des matchs amicaux, vise également à le préparer pour une nouvelle saison de succès tant en Botola qu’en Coupe de la CAF.

Dans la compétition continentale, les Berkanis commenceront leur parcours contre le club béninois de Dadge FC, avec l’intention de réitérer leurs performances exceptionnelles de la saison précédente.

COD Meknès et Difaâ Hassani d’El Jadida: le retour de deux grands

Le Club Omnisports de Meknès (CODM) et le Difaâ Hassani d’El Jadida (DHJ) font leur grand retour en Botola Pro D1 Inwi après plusieurs années d’absence. Le CODM, qui a terminé la saison précédente en tête de la 2e division, a renforcé son effectif avec des recrues comme Mehdi Karnass et Hamza Bahaj. Sous la direction d’Abdelhai Bensaltane, le club veut s’établir en première division et offrir une prestation solide pour son retour.

Le DHJ, pour sa part, a renouvelé sa confiance en l’entraîneur portugais Jorge Paixao et a commencé sa préparation tôt pour la nouvelle saison. Le club a également renforcé son équipe pour répondre aux défis de la Botola Pro.

Cette nouvelle saison de la Botola Pro Inwi s’annonce palpitante, avec une lutte intense attendue en tête du classement, mais aussi pour le maintien. Les nouveaux barrages pour la relégation ou la promotion, introduits cette année, promettent d’ajouter encore plus de suspense à la compétition. Les premiers matchs de cette 15e saison depuis le passage au professionnalisme offriront un avant-goût des affrontements à venir.

Programme de la 1re journée

Vendredi 30 août

17h00 : Difaa El Jadida – Jeunesse Sportive Salmi

19h00 : Chabab Mohammedia – AS FAR

21h00 : Union Touarga – FUS Rabat

Samedi 31 août

17h00 : Raja Casablanca – Renaissance Berkane

19h00 : Moghreb Tétouan – Olympic Safi / COD Meknès – Renaissance Zemamra

21h00 : Hassania Agadir – Ittihad Tanger