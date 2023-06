La Renaissance Zemamra (RCAZ) et le Youssoufia Berrechid (CAYB) ont décroché leurs billets d’accès à la Botola Pro D1 « Inwi » de football, dimanche au terme de la 30è et dernière journée de la deuxième division (D2).

Le Youssoufia, qui a donc passé un an seulement chez l’élite inférieure, s’est incliné face au Stade Marocain par 1 but à 0, au stade Ahmed Chehoud de Rabat, dans un match qui résume une lutte pour l’ascension qui a duré toute une saison. Le club de Ouled Hriz occupe la 2è place avec un total de 52 points. Le Stade Marocain, un des plus anciens clubs marocains -fondé en 1919- et auteur d’un parcours exceptionnel cette saison doit certainement se mordre les doigts après avoir terminé au pied du podium (3è/52 pts), avec un goal-average favorable pour le Youssoufia.

Le club rbati devait s’imposer par au moins deux buts d’écart afin de valider son ticket d’accès à la D1.

Le CAYB avait accédé à l’élite supérieure pour la première fois de son histoire lors de la saison 2017-2018.

Le deuxième billet d’ascension à la division supérieure est allé à la Renaissance Zemamra (RCAZ), qui s’est largement imposée (3-0) face au Widad Témara (WST), déjà relégué chez les amateurs. La RCAZ (championne avec 54 points) avait accédé pour la première fois de son histoire à la Botola Pro D2 lors de la saison 2017-2018. Un an après, elle a été promue en D1, mais a été reléguée à l’étage inférieur lors de la saison 2020-2021.

Le WST évoluera la saison prochaine chez les amateurs aux côtés de l’Ittihad Khémisset, qui n’ont pas pu suivre le rythme de la Botola Pro cette saison.