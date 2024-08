En provenance du club français du Havre, Nassim Chadli signe au Wydad de Casablanca. L’annonce a été faite ce mardi sur les réseaux sociaux des Rouges.

Après une saison dernière catastrophique, le Wydad mise tout sur ce mercato pour redorer son blason. En effet, après l’arrivée du coach sud-africain Rulani Mokwena, le club casablancais réalise un mercato XXL. Le dernier arrivé en date est Nassim Chadli en provenance du Havre en France.

Nassim Chadli is Here ! Welcome to the red castle 🔴⚪️#DimaWydad pic.twitter.com/GhCGOlc1Hm

— Wydad Athletic Club (@WACofficiel) August 27, 2024