Écarté de la dernière liste du sélectionneur national, l’attaquant marocain Abderrazak Hamedallah a marqué un doublé, mardi soir, lors de la défaite d’Al Ittihad contre Al Nassr (2-5), se faisant remarquer la veille de la conférence de Walid Regragui d’avant la Coupe d’Afrique des Nations.

Livrant une belle prestation mardi avec Al Ittihad contre AL Nassr en match en retard de la 17e journée de Saudi Pro League, Abderrazak Hamed Allah a envoyé un message fort à Walid Regragui, qui dévoile jeudi matin sa liste pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023) qui sera disputée du 13 janvier au 11 février 2024 en Côte d’Ivoire.

Longtemps écarté de l’équipe nationale, le buteur du championnat saoudien de la saison dernière n’a pas été retenu dans la dernière liste en date du coach national.

Fortement concurrencé par Tarik Tissoudali en pleine forme –auteur lui aussi d’un doublé mardi soir avec la Gantoise face Courtrai–, Youssef En-Nesyri indéboulonnable de son poste avec la sélection et Ayoub El Kaabi qui réalise une de ses meilleures saisons avec 12 buts en 23 matchs avec l’Olympiakos, ce Lion de l’Atlas (24 sléections, 6 bjuts) affirme qu’il n’est pas encore prêt à prendre sa retraite internationale.

Ce mardi soir, le safiot a livré un grand match. Servi par Karim Benzema, il a slalomé avec brio la défense d’Al Nassr avant de tromper le gardien avec un tir à ras de terre dès la 14e minute.

Auteur d’une passe majestueuse à Romarinho (41e), Abderrazak a attendu le retour des vestiaires pour inscrire le but de l’égalisation après les deux buts de Cristiano Ronaldo sur penalty (19e) et Talisca (38e).

Hamedallah a repris de la tête un coup franc de Coronado (51e), réalisant son deuxième doublé de la saison et portant son compteur à 10 buts en 13 matchs de championnat.

Réduits à 10 suite à l’exclusion de Fabinho (66e), les coéquipiers d’Abderrazak n’ont pas résisté longtemps. Sadio Mané a retrouvé le chemin des filets après une logue disette à la 75e minute avant de doubler la mise à 82e.

Malgré la défaite de son équipe Hamadallah a une fois de plus prouvé qu’il reste un des meilleurs attaquants de surface marocains.

لائحة المنتخب الوطني المستدعاة لمباراتي إريتريا و تنزانيا

