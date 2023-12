Le championnat Belge marquait mardi son retour avec notamment des affiches alléchantes comme Courtrai-Gantoise et Genk-Antwerp où deux Marocains ont réalisé de remarquables prestations.

Dans le cadre de la 20e et dernière journée du championnat belge avant la trêve internationale, plusieurs matchs ont eu lieu hier mardi. Et encore une fois, les internationaux Marocains ont joué un rôle clé dans la victoire de leurs clubs.

À quelques jours seulement du début de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN 2023), Tarik Tissoudali a affiché une excellente forme. L’attaquant marocain de La Gantoise a ainsi offert la victoire à son club face à Courtrai (2-0). Tissou a même signé un doublé lors de cette 20e journée de la Jupiler Pro League.

Le but du doublé pour Tissoudali 🇲🇦🔥pic.twitter.com/k0dMWTsWJu — SOCCER212 (@SCCR_212) December 26, 2023

Tissoudali était l’un des plus grands absents lors du dernier Mondial. Le joueur n’a pas pu se rendre au Qatar avec le groupe suite à une blessure contracté au genou. Et avec ce doublé, l’attaquant prouve à Walid Regragui qu’il est bel et bien prêt pour la prochaine CAN avec les Lions de l’Atlas.

Le premier but de Tissoudali aujourd’hui 🔥pic.twitter.com/bkY0gCquTC — SOCCER212 (@SCCR_212) December 26, 2023

Un autre marocain a brillé avant la trêve. Il s’agit de la pépite nationale, Bilal El Khannouss. Son club, le Racing Genk recevait le club d’Antwerp (3-0). Titulaire dans le onze de départ, c’est grâce à une passe décisive d’El Khannouss que son coéquipier Arokodare a trouvé le chemin des filets pour la deuxième fois.

Bilal El Khannouss vs Antwerp 🌟 pic.twitter.com/fi1pmZTOAK — JuegoMarroquí 🇲🇦 (@JuegoMarroqui) December 26, 2023

Du haut de ses 19 ans, le jeune Lions de l’Atlas est pisté par nombre de clubs européens. Il pourrait donc quitter le Championnat belge dès cet été. L’Olympique de Marseille, l’Atlético Madrid, Galatasaray ou encore Leipzig seraient intéressés par le milieu de terrain marocain.

Bilal El Khannouss pisté par l’Olympique de Marseille

El Khannouss fait également partie de la liste élargie envoyée par Walid Regragui à la CAF. Celui qui a remporté la CAN U23 avec les Lionceaux devrait être présent en Côte d’Ivoire pour la Coupe d’Afrique des Nations.