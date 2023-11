La phase de groupes de la Ligue des champions asiatique s’est poursuivi hier lundi. Le club saoudien d’Al-Ittihad est déjà qualifié au prochain tour de la compétition grâce à un doublé du marocain Abderrazak Hamdallah dans les cages du FK AGMK ouzbek.

C’est fait! Al-Ittihad peut d’ores et déjà se projeter et se concentrer sur les huitièmes de finale de la Ligue des champions asiatique dès cette 5e journée de la compétition.

Hier, le club saoudien jouait son 5e match de la phase des groupes de ladite LdC face au club ouzbek du FK AGMK (1-2). Ce dernier qui recevait à domicile s’est retrouvé avec deux buts dans ses cages au bout de 34 minutes de jeu seulement.

Encore une fois, Hamdallah frappe fort. Comme à son habitude, dès que des voix s’élèvent contre lui, le Lion de l’Atlas s’affirme sur la pelouse. L’attaquant d’Al-Ittihad a marqué deux buts en 4 minutes, offrant ainsi la qualif’ à son club.

L’international marocain a trouvé le chemin vers le but à la 30e minute de jeu sur passe en profondeur du brésilien Fabinho. Pour sa deuxième réalisation, celui qui porte le numéro 99 a profité de l’appel de son coéquipier, Karim Benzema, qui a attiré vers lui les défenseurs adverses pour placer son 2e but à la 34e minute.

