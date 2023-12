La Confédération africaine de football (CAF) a dévoilé, ce mercredi, la liste élargie des joueurs présélectionnés pour disputer la prochaine Coupe d’Afrique des Nations. Plusieurs nouveaux entrants figurent dans la liste de Walid Regragui.

Alors que les spéculations se multipliaient quant aux Lions de l’Atlas qui se verront sélectionnés par Regragui, la CAF a dévoilé de nouvelles précisions. L’instance suprême du football africain a publié les 24 listes provisoires des équipes qualifiées pour la CAN. Ces dernières serviront de référence aux coachs où ils piocheront pour établir la liste définitive des joueurs retenus pour cette compétition.

Au milieu de ces listes, l’on retrouve celle envoyée par Walid Regragui et son staff à l’instance. Il s’agit d’un listing de 55 joueurs, qui apporte son lot de surprises. À commencer par les gardiens de buts: Ainsi un nouveau nom fait son entrée. Il s’agit d’Amine El Ouaad, le portier de la RS de Berkane et qui pourrait faire ses débuts avec l’équipe A.

Pour ce qui est de la défense des Lions de l’Atlas, Noussair Mazraoui est bel et bien présélectionné. Malgré sa récente blessure, Regragui semble garder espoir dans son joueur. Grand titulaire du onze de départ du coach, le latéral pourrait aussi figurer dans la liste finale. Si c’est le cas, Nouss’ ne fera son entrée en compétition qu’à partir des quarts de finale.

🎙️ Tuchel on the upcoming AFCON and AFC Asian Cup in January: « We will have to wait and see whether Noussair Mazraoui will be able to take part due to his injury. We’ll be without Kim Minjae and Eric Maxim Choupo-Moting then.

We’re aware of this topic. We have a duty to let the… pic.twitter.com/vesCOxOqeF

— FC Bayern Munich (@FCBayernEN) December 19, 2023