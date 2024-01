Alors que la Coupe d’Afrique des Nations s’apprête à prendre place, Walid Regragui a pris le temps de partager ses ambitions et ses projets lors d’une interview accordée à CNN.

Du haut de ses 48 ans, Regragui faisait partie de la génération d’or du football marocain qui est parvenue jusqu’en finale de la CAN en 2004. Près de 20 ans après, le voici à la tête de l’équipe nationale, après un monstrueux parcours réalisé en Coupe du monde 2022, prêt à relever ce défi continental.

Walid Regragui was named man of the match and won a phone 😅 against Algeria at the 2004 Africa Cup of Nations. pic.twitter.com/Sm0cB2ZocR — MoroccanGrinta (@MoroccanGrinta) January 6, 2024

Alors qu’il contestait depuis quelques mois le statut de favori imposé au onze national pour cette 34e édition de la CAN, Walid Regragui a finalement dévoilé ses réelles ambitions dans une interview accordée à la chaîne américaine.

D’emblée, le sélectionneur national annonce la couleur: Regragui ne compte pas faire de la figuration en Côte d’Ivoire, pays hôte de la compétition.

En effet, coach Regragui a pour objectif de ramener la coupe à la maison et le fait savoir à sa manière. “Nous avons des objectifs importants. Au Complexe de football Mohammed VI se trouve une photo de l’équipe nationale qui fut la dernière à remporter la Coupe d’Afrique en 1976. Chaque jour, lorsque les joueurs viennent ici, ils regardent la photo et s’inspirent. Mon objectif en tant que coach n’est pas de supprimer cette photo mais de mettre ici une nouvelle photo des prochains gagnants”, affirme le technicien marocain.

Concernant ses objectifs à long terme, le plus important est de continuer à aller de l’avant. Mais pour lui, il s’agit avant tout de former les futurs joueurs marocains de demain. “Le rêve pour moi en tant qu’entraîneur, c’est que le futur Messi ou le futur Maradona naisse au Maroc et qu’il ait les éducateurs et les infrastructures nécessaires au Maroc pour qu’il puisse élever son niveau et devenir un joueur légendaire”, explique le coach.

Le sélectionneur national est également revenu sur l’épopée des Lions de l’Atlas au Mondial 2022. Il d’abord rappeler qu’il a pris les rênes de l’EN à 3 mois du début de cette grand-messe du ballon rond. “Seul un entraîneur fou comme moi accepterait ce poste à trois mois de la Coupe du Monde. Aucun entraîneur européen n’aurait accepté de jouer en équipe nationale, et je ne pense pas qu’il existe un entraîneur local qui ait osé relever le défi”, indique-t-il.

Rappelons que Regragui et ses poulains commenceront cette campagne africaine avec un duel contre la Tanzanie le 17 janvier prochain. Ils devront ensuite faire face à la RD Congo ainsi que la Zambie pour finir le premier tour de la CAN.

CAN 2023: voici le calendrier des Lions de l’Atlas pour la phase de groupes

Il semblerait que le moment soit venu pour enfin mettre fin à cette malédiction (ndlr de quitter la CAN en quart de finale) vingt ans après la dernière finale jouée par le Maroc. En tous cas, c’est ce que laissent croire les signes.