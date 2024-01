La Coupe d’Afrique des Nations démarre ce samedi 13 janvier 2024 en Côte d’Ivoire. Les Lions de l’Atlas, présents à San-Pedro, entreront en lice le 17 janvier, mais avant, un match amical est prévu pour ces derniers.

C’est le rendez-vous le plus attendu de l’année par les amateurs du ballon rond africain. La fameuse Coupe d’Afrique des Nations est sur le point de commencer. Cette édition se jouera en Côte d’Ivoire à partir du 13 janvier. Les Lions de l’Atlas eux joueront leurs matchs de la phase de poules au stade de San-Pedro.

About the first training session in Cote d’Ivoire 🇨🇮 #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/GnBj97eeBM

D’ailleurs, la sélection nationale est d’ores et déjà sur place. Les hommes de Walid Regragui ont atterri dimanche en Côte d’Ivoire. Ils ont même eu droit à une première séance d’entraînement dans la ville côtière de San-Pedro hier lundi.

Préparation ultime

Avant d’entamer la CAN, Regragui a préparé pour ses poulains une dernière rencontre. L’EN devra donc faire face à la sélection du Sierra Leone en amical. L’objectif de ce match est de tester les différents plans tactiques à quelques jours de la CAN. Il s’agira également de conditionner les Lions de l’Atlas au climat tropical dudit pays.

Our National Team is heading to Cote d’Ivoire next Sunday #DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/9PZm4gPQ3c

Le match aura lieu ce jeudi 11 janvier à partir de 16h00 marocaine. Toutefois, aucune information n’a été dévoilée quant à la diffusion en direct de celui-ci.

À la CAN comme à la CAN

Logée dans le groupe F, la sélection nationale se retrouve aux côtés de la RD Congo, de la Tanzanie et de la Zambie.

The very last group of the 2023 TotalEnergies CAF Africa Cup of Nations six groups. 🔢

The teams that will be going through are _____.#TotalEnergiesAFCON2023 pic.twitter.com/3UDryUqjzh

— CAF (@CAF_Online) October 20, 2023