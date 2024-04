Le milieu de terrain du Hertha Berlin a subi une agression le week-end dernier dans un restaurant de Berlin. Ayant reçu plusieurs blessures au visage, il a été transféré à l’hôpital.

Aymen Barkok pourrait finir la saison en dehors des pelouses. Victime d’une agression par plusieurs individus dans la nuit du samedi au dimanche dernier alors qu’il se trouvait dans un restaurant de Berlin, en Allemagne, le Lion de l’Atlas a fini à l’hôpital.

The club was horrified to learn yesterday that Aymen Barkok was attacked in a Berlin bar on Saturday night and had to be taken to hospital with facial injuries. (1/2) pic.twitter.com/9YlNAZ0Ndk

