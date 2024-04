Volvo la plus vendue dans le monde, le SUV XC60 se décline chez nous en diesel couplé à un système d’hybridation légère 48V. Pratique en ville, comme sur autoroute, il est le véhicule idéal pour les familles. Les familles plus nombreuses trouveront leur bonheur à bord du XC90. Plus grand et plus puissant, ce dernier et ses 7 places, est une véritable invitation au voyage. Quelle version choisir ? H24Info vous aide à faire le bon choix.

Réservez votre essai



LE XC60, la valeur sûre

Sorti il y 6 ans, le XC60 reste toujours dans le coup. La preuve ? Il est depuis 2014, le SUV compact premium le plus vendu en Europe. C’est même la Volvo la plus vendue dans le monde. De quoi faire de l’ombre à ses concurrents que sont les Audi Q5, BMW X3 et Mercedes GLC, mais aussi le Range Rover Evoque, la Lexus NX ou encore le Porsche Macan.

Autre avantage : le XC60 semble se bonifier avec le temps. Après un restylage début 2022, il affiche toujours une belle esthétique, à la fois stylée et élégante, se démarquant nettement de ses rivaux allemands.

La version disponible au Maroc, le XC60 B4, confirme cette impression. Juché sur de grandes roues de 18,5 pouces, le SUV affiche des lignes sobres et modernes. La présentation est soignée, les lignes fluides, les matériaux de haute qualité, les finitions irréprochables…

Zénitude…

A l’intérieur, l’ambiance invite à la détente : habitacle généreux, sièges en cuir, tout de blanc vêtus, confortables et accueillants, matériaux de qualité. Sans oublier les nombreux rangements pour le côté pratique ou le purificateur d’air qui empêche jusqu’à 95 % des particules fines de pénétrer dans l’habitacle, pour le côté santé.

Toujours à l’intérieur, l’écran tactile de 9 pouces se révèle facile à utiliser et joliment présenté, profitant au passage de la très fonctionnelle navigation Google Map. La conduite devient ainsi plus connectée et conviviale en intégrant les technologies et les fonctionnalités de Google dans les systèmes d’info-divertissement.

La sécurité avant tout

La sécurité, marque de fabrique du constructeur suédois, se traduit par une longue liste d’équipements et de fonctionnalités dédiés à la sécurité du conducteur et de ses passagers : freinage automatique d’urgence, système de détection des piétons et des cyclistes, régulateur de vitesse adaptatif, assistance au maintien de voie, etc.

Doté d’un 4 cylindres diesel biturbo de 2 litres, accompagné d’une microhybridation 48V, ce modèle délivre 197 ch et 420 Nm sur les 4 roues via une transmission automatique à 8 rapports. En plus d’apporter plus de couple et de puissance au moteur, le système de micro-hybridation permet de réaliser des économies de carburant avec une consommation mixte annoncée de 5,5 l / 100 km et d’afficher un niveau de CO2 inférieur à un moteur diesel classique.

Alors pour qui ce XC60 est-il le mieux adapté ? A tous ceux qui souhaitent un véhicule très bien fini, apaisant et capable de les emmener partout, durant des heures dans un calme remarquable. En somme, une valeur sûre et un très bon choix.

Réservez votre essai



Le XC90, la force tranquille

Un véhicule à part cette Volvo XC90 qui avec sa taille XXL, est une invitation pour « rouler autrement ». Bienvenue dans un univers à part, mêlant ambiance scandinave et luxe de bon goût mais aussi sérénité et sécurité.

Unique en son genre, le XC90 se démarque de ses concurrents par sa prestance et son style élégant tout en sobriété. Les détails esthétiques viennent renforcer cette impression et rajouter une touche de solidité comme les feux à leds rappelant le marteau de Thor, l’emblématique calandre chromée, des jantes 19 pouces…

Pas de bling bling

A l’intérieur, on retrouve cet esprit épuré et de bon goût. Bois, cuirs et autres matériaux précieux ont été soigneusement choisis pour choyer les occupants. Et pour le côté familial, le XC90 propose son grand coffre de 640 litres et son espace à bord généreux et luxueux. Sièges chauffants en cuir de qualité, système audio Harman Kardon premium… Un véritable cocon pour transporter son petit monde.

Omniprésents, capteurs et caméras fournissent toutes les informations nécessaires, de la consommation à l’assistance pour garer le mastodonte du bout des doigts sans stresser son conducteur, même peu expérimenté.

A l’arrière, la banquette est divisible en trois et peut coulisser ou s’incliner afin d’augmenter le confort des passagers. Le coffre dispose d’une capacité de 1899 litres, banquettes repliées.

Le XC90 est équipé d’un tableau de bord épuré. L’info-divertissement concentré dans un écran de 9 pouces est intuitif et ergonomique, naviguer à travers les différents menus est un jeu d’enfant. Les garnitures aux accents de bois entourant le tableau de bord, la console centrale et les garnitures des portes viennent également appuyer ce sentiment de luxe et de pureté.

En toute confiance

Sur le plan technologique, le XC90 intègre les dernières mises à jour, conduite semi-autonome et un panel d’aides à la conduite permettent de se sentir en toute confiance.

Sous le capot, se loge un moteur diesel 4 cylindres qui a la particularité d’être associé à la micro-hybridation qui permet des accélérations plus réactives. Associé à une boite auto à 8 rapports, il développe 235 ch et 480 Nm de couple, pour atteindre les 220 km/h en vitesse de pointe et le 0 à 100 km/h abattu en 7,6 secondes. Le tout pour une consommation officielle de 5,6 litres et 147 grammes de CO2 rejetés par kilomètre.

Puissant, confortable et spacieux, le XC90 redonne le goût du voyage à ses 7 passagers qui en redemandent.

Réservez votre essai