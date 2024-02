A seulement 5 min du Morocco Mall, “Palms Avenue”, marque promoteur de Arena Property Developement, lance à la commercialisation une nouvelle tranche d’appartements qui invite à un style de vie cosy et moderne au sein d’un quartier central sur la rocade Sud.

Ce nouveau lancement qui s’inscrit dans une recherche constante d’innovation de la conception à la réalisation, propose à ses résidents des appartements de 2 à 3 chambres et salon ainsi que des espaces de rencontre innovants au sein de leur résidence et qui mettront la vie de communauté au premier plan (Lobby, rooftop aménagés, espaces de jeux pour enfants, espaces dédiés pour les activités sportives, espaces co-working, kids club …)



DÉCOUVREZ LE PROJET





Des nouveautés qui invitent à la détente et à l’épanouissement à travers une conception et des équipements représentatifs d’un style de vie moderne et cosmopolite.

Se démarquant par une architecture moderne et un emplacement exceptionnel avec un accès direct de la route d’Azemmour. Les appartements de Palms Avenue offrent une vue dégagée sur mer et des prestations premium pour faire de chaque intérieur un espace de vie agréable et généreux avec des finitions haut de gamme tel que du marbre au sol, des cuisines entièrement équipées, des suites parentales avec salle de bains…

Les entrées des résidences répondent également aux même standards et codes premium avec des Lobby d’accueil prestigieux et sécurisés H24 ainsi que deux parking sous-sols.

La galerie commerciale adjacente, bordée par une ceinture verte, propose également des showrooms, des enseignes pour le shopping et divers commerces pour répondre à tous les besoins quotidiens des résidents avec des opportunités d’investissement attractives à des tarifs très compétitifs.

Ce nouveau projet promet une qualité de vie exceptionnelle pour ses résidents et des opportunités d’investissement attractives pour les entrepreneurs.

Les appartements, allant de deux chambres + salon à trois chambres + salon, sont disponibles à partir de 750.000 DH.



