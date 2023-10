Bien qu’il ne soit plus tout jeune, le XC60 reste toujours dans le coup. Un SUV au look à la fois chic et sportif qui se distingue par son côté zen qui le rend attachant. Confort, performances, sécurité… les atouts ne manquent pas pour ce XC60 B4 qui assure et rassure.

Sorti en 2018, la Volvo XC60 s’est bonifié au fil du temps et se décline aujourd’hui avec une gamme de moteurs et de groupes motopropulseurs, y compris des options hybrides rechargeables.

Avec son esthétique unique, à la fois stylée et élégante, ce SUV a su se renouveler pour mieux résister aux assauts de ses concurrents que sont les Audi Q5, BMW X3 et Mercedes GLC, mais aussi le Range Rover Evoque, la Lexus NX ou encore le Porsche Macan.

Notre modèle d’essai, la Volvo XC60 B4 au design extérieur et intérieur caractéristique de Volvo, est à la fois moderne et sobre. Il séduit au premier coup d’œil par son style compacte et sa ligne plongeante accentuée par des porte-à-faux très courts et ses grandes roues de 18,5 pouces.

La présentation est soignée, les lignes fluides, les matériaux de haute qualité, les finitions irréprochables… On retrouve la signature Volvo, un style scandinave d’une sobriété épurée et pourtant chaleureux et accueillant

Un confort royal

Une fois à l’intérieur, on découvre un habitacle original et jovial, rien à voir avec l’austérité de la plupart de ses concurrents allemands. Les sièges en cuir, tout de blanc vêtus, apportent une touche éclatante mettant en valeur cette beauté intérieure, renforçant ce sentiment de zénitude et de bien-être. A noter qu’un purificateur d’air perfectionné empêche jusqu’à 95 % des particules fines de pénétrer dans l’habitacle.

Au volant, on apprécie l’assise confortable et ergonomique qui offre un confort de conduite supérieur, très appréciable pour les longs trajets. Les espaces de rangement sont nombreux et savamment agencés et le coffre de 505 litres peut accueillir tout un lot de bagages.

Un festival technologique

En plus de la sécurité active, ce SUV embarque tout un arsenal technologique sur le plan du multimédia. Avec les connectivités Apple CarPlay et Android Auto, l’écran multimédia a accès à un vaste écosystème Google, fruit de la collaboration entre Volvo et le géant du numérique.

Ainsi, la conduite devient plus connectée et conviviale en intégrant les technologies et les fonctionnalités de Google dans les systèmes d’info-divertissement : Google Maps pour la navigation, Google Assistant et ses commandes vocales ; Google Play Store pour télécharger les applications sans oublier Google Podcasts et Google Play Music pour une expérience multimédia complète. Parfaitement encastré dans la console centrale, le chargeur de téléphone à induction permet de rouler en rechargeant son smartphone.

Un comportement irréprochable

Dès les premiers tours de roues, le diesel se fait discret et on reste dans cette atmosphère calme et reposante, que ce soit dans le trafic urbain ou lors de notre escapade en dehors de Rabat.

Doté d’un 4 cylindres diesel biturbo de 2 litres, accompagné d’une microhybridation 48V, notre modèle délivre 197 ch et 420 Nm sur les 4 roues via une transmission automatique à 8 rapports. En plus d’apporter plus de couple et de puissance au moteur, le système de micro-hybridation permet de réaliser des économies de carburant avec une consommation mixte annoncée de 5,5 l / 100 km et d’afficher un niveau de CO2 inférieur à un moteur diesel classique.

En ville, le SUV évolue avec une grande aisance dans le trafic. On apprécie sa façon très douce de se déplacer que ce soit dans ses changements de rapports, dans sa direction très souple ou encore dans son amortissement très agréable. Autre bon point : sa visibilité qui ne fait jamais défaut.

Sur autoroute, les kilomètres défilent dans un confort absolu et nos oreilles sont chouchoutées par l’excellence du système hi-fi. Le comportement très neutre du véhicule et sa douceur sont une véritable invitation au voyage.

Sur route secondaire, le suédois est réactif : les accélérations sont franches tout comme les reprises, et le comportement reste très correct, aidé en cela par des suspensions efficaces.

Une sécurité à toute épreuve

C’est bien connu, la sécurité a toujours été la marque de fabrique du constructeur suédois. Et la Volvo XC60 B4 confirme la règle avec une longue liste d’équipements et de fonctionnalités dédiés à la sécurité du conducteur et de ses passagers, notamment le système de freinage automatique d’urgence, le système de détection des piétons et des cyclistes, le régulateur de vitesse adaptatif, l’assistance au maintien de voie, etc.

A ceux qui souhaitent un véhicule très bien fini, apaisant et capable de les emmener partout, durant des heures dans un calme remarquable, cette Volvo XC60 B4 reste une valeur sûre et un très bon choix.

Disponible dans tous les showrooms Scandinavian Auto Maroc, le SUV Compact Volvo XC60 B4 est proposé à partir de 488.000 DH.

