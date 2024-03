Dévoilé cette semaine par Bamotors, le Kia EV9 impressionne aussi bien par ses dimensions que par ses prestations et ses technologies qui s’inscrivent clairement dans l’univers du premium. De quoi séduire les amateurs de luxe, de technologies et de distinction, le tout pour un rapport qualité-prix intéressant.

Dévoilé en mars 2023 puis présenté officiellement pour la première fois au salon de l’automobile de New York en avril 2023, le Kia EV9 est le deuxième modèle de la gamme électrique « EV » de Kia après l’EV6, et vient appuyer la transition de la marque vers une mobilité durable et éco-responsable.

Cet SUV sera disponible au Maroc dans sa version la GT Line, au design exclusif qui la démarque de la version standard. Les boucliers avant et arrière, les jantes, et les barres de toit ont été travaillés minutieusement, arborant toute une palette de nuances de noir. Le nouveau Kia EV9 offrira une transmission à 4 roues motrices (AWD) et disposera pour le mouvoir de 2 moteurs électriques d‘une puissance totale combinée de 283 kW (385 ch) et d’une batterie haute capacité de 99,8 kWh.

Cette combinaison permet à l’EV9 d’abattre le 0 à 100 km/h en seulement 5,3 secondes, qui dispose de la technologie de recharge rapide 800V / 210 kW DC, permettant ainsi de récupérer 249 km d’autonomie en 15 minutes et de passer de 10 à 80 % de batterie en 24 minutes sur une borne de recharge puissante, tout en offrant une autonomie de 505 km en cycle mixte et une consommation moyenne de 22,8 kWh aux 100 km.

Un design cubique et futuriste

Le Kia EV9 impressionne éfgalement avec son design à la fois audacieux et affirmé avec ses formes à la fois fluides et athlétiques et ses lignes tendues et acérées. Résultat : un SUV très contemporain qui dégage une réelle impression d’élégance et de sérénité. La face avant « Digital Tiger Face » se dote d’une calandre à éclairage numérique avec des projecteurs full LED matriciels à 24 cubes et des feux de jour LED en forme de Z qui lui confère un style raffiné, futuriste et imposant.

À l’arrière, le coffre aux lignes sobres intègre un essuie-glace dissimulé et les feux arrières à la signature lumineuse clairement dessinée ne font qu’accentuer sa particularité. Les feux verticaux en boomerang appelés “Star Map” ont été imaginés en hommage aux constellations du ciel selon l’équipe de designers.

Outre son style extérieur remarquable, EV9 joue la carte de la performance en offrant un coefficient de traînée (Cx) efficace de 0,28.

Le plus grand véhicule produit par Kia

L’intérieur marque lui aussi une nouvelle ère dans le design des habitacles Kia et se distingue par une très grande sensation d’espace, de modernité et de sophistication.

Le volant en cuir au format carré et illuminé, regroupe plusieurs fonctionnalités. Derrière le volant se trouve un premier écran 12,3’’ qui affiche les informations nécessaires à la conduite. Sur sa droite, un écran tactile 12,3’’ regroupe toutes les fonctions d’infodivertissement, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay. Entre ces deux grands écrans, un troisième écran tactile 5’’ regroupe les commandes liées au confort des occupants : climatisation, chauffage…

Avec ses 5,01 mètres de long pour 1,98 mètre de large, 1,76 mètre de haut et 3,1 mètres d’empattement, le Kia EV9 est le plus grand véhicule jamais produit par Kia. Une troisième rangée de siège à l’arrière permet d’accueillir dans un confort absolu jusqu’à 7 passagers.

Combinant puissance, confort, technologies et l’exclusivité d’un design extérieur et intérieur révolutionnaire, le nouveau Kia EV9 a pour ambition de devenir LA référence des SUV familiaux 100 % électriques au Maroc.

Le nouveau Kia EV9 GT-Line offre une garantie de 5 ans, il est commercialisé avec le groupe motopropulseur le plus puissant : transmission à 4 roues motrices (AWD), 2 moteurs électriques d‘une puissance totale combinée de 283 kW (385 ch) et avec la batterie grande capacité (99,8 kWh) avec une garantie de 8 ans au tarif public de 1 079 000 DH.