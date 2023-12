L’aventure Volvo Viking Days 2023 commence maintenant ! Rejoignez-nous pour profiter d’offres exceptionnelles sur les modèles phares du luxe et de l’innovation en version suédoise. Une opportunité unique pour transformer vos rêves en réalité avec des prix imbattables sur toute la gamme Volvo.

Cette année, les Viking Days élargissent leur horizon avec des offres plus attractives que jamais. Parmi les modèles Volvo les plus en vue inclus dans cette offre, on retrouve sans surprise deux vedettes que la rédaction de H24info a eu le plaisir et le privilège de tester dernièrement.

Avec ses lignes racées et son style intemporel, le XC60 sublime chaque trajet. Son habitacle spacieux et feutré, ses sièges enveloppants, son atmosphère paisible vous transportent dans une bulle de bien-être. Sa nouvelle motorisation hybride rechargeable ultra-efficiente et son châssis dynamique vous accompagnent avec douceur sur toutes les routes. Le XC60 marie les contraires pour votre plus grand plaisir : performance et sobriété, agilité et confort, expertise technologique et simplicité d’utilisation. Un condensé des valeurs Volvo.

Son design audacieux ne vous laissera pas indifférent ! Avec son style résolument moderne et son habitabilité remarquable pour sa catégorie, le XC40 s’impose comme le SUV compact idéal en ville comme sur la route. Son aménagement ingénieux multiplie les espaces de rangement et sa connectivité de pointe facilite chaque trajet. Sa nouvelle motorisation micro-hybride booste ses performances tout en réduisant sa consommation pour plus de plaisir. Le XC40 est un SUV malin au caractère affirmé, parfait pour les urbains actifs en quête de modernité.

Bien entendu, les offres Viking Days ne se limitent pas à ces deux modèles mais couvrent l’ensemble de la gamme Volvo disponible au Maroc dans des motorisations et des niveaux d’équipements adaptés à vos attentes en matière de luxe, de confort et de sécurité de pointe.

Pour vous assurer une expérience client optimale, les showrooms de Scandinavian Auto Maroc seront ouverts 7/7 pendant toute la durée des Viking Days​​.

Alors, n’attendez pas, les Viking Days est une offre Volvo qu’on ne voit pas tous les jours ! Visitez votre showroom Volvo le plus proche pour profiter des Vikings Days du 1er au 31 décembre et réserver votre essai privilégié dès aujourd’hui.

