Six ans après son lancement, le XC40 continue de nous surprendre. Légèrement restylé début 2022, il conserve son look simple et moderne qui plait tant. Ce modèle qui est le plus vendu de la marque en Europe et en France est plébiscité pour ses qualités routières et d’habitabilité. Un essai à bord du SUV suédois dans sa version micro-hybride à Rabat le temps d’une journée a suffi à nous convaincre.

Le XC40 n’a probablement pas de secret pour vous. Souvenez-vous, nous vous l’avons présenté lors de son lancement en avant-première mondiale à Barcelone. C’était en 2017… Depuis, le SUV suédois a bien évolué et a dû s’adapter à son époque pour nous proposer aujourd’hui une version micro-hybridée.

Comme la plupart des marques automobiles, Volvo abandonne progressivement ses motorisations 100 % thermiques au profit d’une gamme mêlant différents niveaux d’électrification, en vue de devenir une marque « zéro émission » en 2030. Le XC40 n’échappe donc pas à la tendance et abandonne ainsi son bloc essence T3 de 163 ch au profit d’une motorisation micro-hybride aussi puissante mais plus sobre, baptisée B3. Une bonne chose comme on a pu le constater lors du test drive. Actif au démarrage, le moteur électrique permet de mettre en branle le véhicule et se révèle particulièrement confortable lors des différents arrêts en enclenchant le système stop and go.

Autre changement et non des moindres : son restylage avec un design audacieux. La face avant, plus contemporaine, adopte une calandre de forme rectangulaire et non plus trapézoïdale, les feux avant Full LED Pixel sont plus effilés et les anti brouillards héritent d’un design plus dynamique.

Pour la suite, on ne change pas une équipe qui gagne. À bord, on retrouve toujours la même présentation soignée, le style épuré, l’ambiance accueillante, et les sièges confortables. Au final, une belle sensation d’espace pour tous les passagers qui bénéficient par ailleurs d’un coffre généreux de 452 litres. Dans ce dernier, on retrouve des crochets, un plancher rabattable qui permet de compartimenter l’espace et quatre leviers servant à rendre le chargement plus aisé.

Et côté pratique, des rangements très astucieux ont été imaginés un peu partout dans l’habitacle. Dans chaque portière, on peut ainsi caser un ordinateur portable ainsi qu’une tablette, ou deux bouteilles d’eau.La console centrale se dote d’un socle pour téléphone portable avec chargeur à induction et ports USB ainsi que d’un rangement pour pièces de monnaie, cartes et câbles. Sous l’accoudoir central, un bac peut abriter une boîte de mouchoirs. D’autres rangements sont disponibles sous les sièges avant ainsi qu’un crochet pliable dans la boîte à gants permettant d’accrocher le sac de madame..

Confort et sécurité

L’intérieur reste haut de gamme avec des solutions d’info-divertissement avec un large écran tactile central et de connectivité intuitives. Le système multimédia conçu avec Google est simple d’utilisation et le système audio de haute qualité, est excellent.

Au démarrage, on est agréablement surpris par le faible niveau de bruit et le confort des suspensions.

Il est vrai que le 4 cylindres micro-hybride est très discret, et devient très réactif pour peu qu’on le sollicite. La direction est parfaite, tout comme la boîte DCT7 de série à la douceur exceptionnelle. Le moteur de 163 chevaux reste vigoureux et son couple de 265 Nm disponible très bas (1500 tr/min), permettant des relances en toutes situations. Il exécute d’ailleurs le 0 à 100 km/h, en seulement 8,4 secondes.

Un SUV polyvalent

Au-delà de ses performances, le XC40 s’avère agréable à conduire, faisant preuve d’un équilibre parfait et d’un bon compromis entre confort et agilité.

Côté équipements, le SUV est équipé de nombreuses fonctionnalités de sécurité avancées, telles que l’assistance au freinage d’urgence, l’alerte de collision et le système de surveillance des angles morts.

A noter également, tout un attirail d’équipements complet : climatisation bi-zone et purificateur d’air, système de contrôle en descente et démarrage en pente, régulateur adaptatif, ouverture et allumage sans clé, Apple Carplay et Android Auto, airbags latéraux… Et la liste est encore longue.

Le XC 40 est disponible en plusieurs finitions : Core, Plus Dark et Plus Bright, ainsi qu’en différentes motorisations : B3 Mild Hybrid et T5 Plug-In Hybrid.

On l’a vu, le SUV suédois ne manque pas d’atouts : Intelligent, polyvalent, spacieux, beau, pratique… De quoi séduire les conducteurs (trices) urbains et les familles à la recherche d’un SUV compact avec un intérieur spacieux, des fonctionnalités de sécurité avancées et une conduite agréable. Une bonne porte d’entrée dans ce luxe à la suédoise.

