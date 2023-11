L’armée israélienne est entrée mercredi dans l’hôpital Al-Chifa, le plus grand de la bande de Gaza, visant ce qu’elle prétend être une base stratégique du Hamas installée dans ce site où sont réfugiés des milliers de Palestiniens fuyant la guerre.

La Croix-Rouge et l’ONU sont « extrêmement inquiets » après l’opération militaire de l’armée israélienne dans l’hôpital al-Chifa, le plus important de Gaza, un haut responsable onusien se disant « horrifié ».

« Je suis horrifié par les informations faisant état de raids militaires à l’hôpital al-Chifa à #Gaza », a écrit Martin Griffiths, responsable des opérations humanitaires d’urgence de l’ONU sur le réseau X (ex-Twitter).

I’m appalled by reports of military raids in Al Shifa hospital in #Gaza.

The protection of newborns, patients, medical staff and all civilians must override all other concerns.

Hospitals are not battlegrounds.

— Martin Griffiths (@UNReliefChief) November 15, 2023