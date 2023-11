Après avoir demandé l’expulsion du chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc, Abdelilah Benkirane en remet une couche ce dimanche via un communiqué où le secrétaire général du PJD exige carrément l’annulation de l’accord d’Abraham outrepassant, une fois encore, ses prérogatives.

Décidemment, Abdelilah Benkirane veut absolument que son Parti refasse sa virginité politique sur le dos de la cause palestinienne. En état de coma quasi-végétatif et n’arrivant plus à se relever de son cuisant échec électoral de 2021, le Parti de la Justice et du Développement (PJD), dont il a repris les commandes, ne cesse de multiplier les provocations, malgré les recadrages.

Depuis l’embrasement de la situation dans la bande de Gaza, le secrétariat du parti de la lampe a enchaîné les communiqués qui se veulent virulents, toujours pimentés à la sauce populiste. Il y en a eu au moins une dizaine. Après avoir demandé l’expulsion du chef du bureau de liaison d’Israël au Maroc, Abdelilah Benkirane revient à la charge exigeant carrément l’annulation de l’accord d’Abraham.

L’ancien chef du gouvernement veut que le Royaume « met fin aux accords signés précédemment avec (Israël), qui n’ont plus aucun sens dans ce contexte douloureux et sanglant, la guerre d’extermination de masse et les crimes de guerre commis par l’entité sioniste, sans compter que le premier à avoir violé ce qu’on appelle les accords d’Abraham, et d’une manière horrible, est cette entité, qui ne lui a accordé aucune importance alors qu’elle s’adonne avec brutalité au meurtre de nos frères palestiniens, nourrissons, enfants et femmes, et n’a pas tenu compte de toutes les voix arabes et islamiques qui appellent à un cessez-le-feu et avertissent des risques de cette guerre ».

S’autoproclamant le portevoix de la cause palestinienne, Abdelilah Benkirane, dit réaffirmer « son soutien complet et absolu à la résistance sous toutes ses formes », y compris et surtout au Hamas. Le secrétaire général du PJD s’en prend, aussi, à l’association des Israéliens originaires du Maroc qui a adressé une lettre au Roi Mohammed VI qu’il qualifie de tous les noms.

Benkirane ne demande pas uniquement de couper toutes les relations de communication, de contact et de normalisation avec Israël, mis exige, une fois de plus, de fermer « bureau de liaison israélien à Rabat et d’expulser tous ses représentants de manière officielle ».

Ce n’est pas la première fois qu’Abdelilah Benkirane s’ingère dans la diplomatie marocaine alors qu’en sa qualité d’ex chef du gouvernement marocain, il est bien placé pour savoir que ce champ relève des hautes sphères de l’Etat marocain.

En mars dernier, il avait remis en cause la politique marocaine de normalisation avec Israël. Le PJD avait même fait un raccourci entre le regain de violence dans les Territoires palestiniens occupés et la normalisation des relations entre le Maroc et Israël.

Ce qui lui a valu un recadrage des plus virulents de la part du cabinet royal qui a estimé que le parti islamiste était coupable de « dépassements irresponsables et d’approximations dangereuses ». Dans ce communiqué, le cabinet a rappelé que « la politique extérieure du royaume est une prérogative de Sa Majesté le roi, que Dieu l’assiste, en vertu de la Constitution ».