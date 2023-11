Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a évoqué dimanche la possibilité d’un accord potentiel visant à libérer des otages retenus par le Hamas dans la bande de Gaza, lors d’une interview à NBC.

Netanyahu était interrogé sur la possibilité d’un accord concernant les femmes, enfants et personnes âgées pris en otages. « Y a-t-il un accord potentiel? », lui a demandé la journaliste. « Cela se pourrait », a-t-il répondu, « mais le moins je m’exprime sur le sujet, plus j’augmente les chances que cela se matérialise », a-t-il déclaré, précisant que les choses progressaient grâce à la pression militaire israélienne.

« Nous n’étions pas du tout proches (d’un accord, NDLR) jusqu’à ce que nous commencions les opérations au sol », a-t-il dit. « Mais à la minute où nous avons commencé les opérations au sol, les choses ont commencé à changer ».

« Mettre la pression sur les dirigeants du Hamas, c’est la chose qui peut permettre d’arriver à un accord, et si on est en mesure d’atteindre un accord, nous en parlerons quand il sera là, nous l’annoncerons s’il est conclu », a-t-il ajouté.

L’armée israélienne estime que quelque 240 personnes ont été emmenées en otages dans la bande de Gaza au cours de l’attaque initiale du Hamas. Parmi ces captifs figurent au moins trente mineurs, dont des enfants en bas âge, selon des médias israéliens.

