Le portier des Lionceaux de l’Atlas U-23, Alaa Bellaarouch a fait ses débuts avec Strasbourg en Ligue 1 ce vendredi face au Paris Saint-Germain (1-2). Lors de ce tourant de sa carrière, le jeune marocain a même contré un penalty tiré par Kylian Mbappé.

Alaa Bellaarouch, premier portier des Lionceaux de l’Atlas U-23 qui a d’ailleurs, est rentré en tant que titulaire pour la première fois de sa carrière en Ligue 1.

Le champion d’Afrique qui évolue actuellement à Strasbourg a vu sa chance se réaliser après le départ de Matz Sels à Nottingham Forest.

Alaa Bellaarouch vs PSG Belle première apparition 👏🏼🇲🇦 pic.twitter.com/LnqqGn53N9 — 𝗪𝗔𝗬𝗭 🔎🇲🇦 (@ArobaseAH2) February 3, 2024

Vendredi dernier, Strasbourg accueillait le PSG. Dans un match bouillonnant, Bellaarouch a été décisif pour son équipe.

À la 6e minute de jeu, l’arbitre pointe le point de penalty en faveur de Kylian Mbappé. Ce dernier fut contré par le jeune marocain laissant ainsi le suspens durer plus longtemps.

Toutefois, c’est à cause d’une bourde du jeune gardien que son équipe concède le premier but. Loin devant ses cages, Bellaarouch rate sa passe qui fut transformé en but par Mbappé.

🇮🇹 Gianluigi Donnarumma est allé chaleureusement féliciter son homologue 🇲🇦 Alaa Bellaarouch pour son match ce soir 👏#RCSAPSG pic.twitter.com/jVDj3HLQh7 — Prime Video Sport France (@PVSportFR) February 2, 2024

Après le coup de sifflet final, Patrick Vieira, coach de Strasbourg, s’est tout de même dit content de son jeune gardien de but marocain. “Je trouve qu’il a fait un match sérieux. Au niveau de la gestion de la profondeur, il a été bon. Sur les ballons aériens très bon. C’est vrai que l’erreur qu’il commet on prend le but mais ça fait aussi partie de l’apprentissage”, a estimé le tacticien.

U23: Ilyes Housni, Bilal Nadir et Ilias Akhomach ont dit oui au Maroc

Il a également encouragé Bellaarouch pour se première: “Moi l’entraîneur et l’entraîneur des gardiens Stéphane Cassard, on est vraiment très contents de lui. Maintenant c’est à nous de faire le travail qu’il faut pour justement l’aider à continuer et progresser mais on a aucun doute sur ses qualités et sur les performances qu’il peut avoir en Ligue 1”