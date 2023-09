La sélection olympique marocaine de football a battu son homologue brésilienne par 1 but à 0, en match amical, jeudi au complexe sportif de Fès.

Le but de victoire des Marocains a été inscrit par Zakaria Ouahdi à la 73e minute.

Les deux sélections se retrouveront lundi prochain à 20h00 (GMT+1), au même stade pour un deuxième match amical.

نهاية المقابلة الودية الأولى بفوز منتخبنا الوطني الأولمبي أمام منتخب البرازيل 👏🏻

🏁 Full time !! 🇲🇦 1-0 🇧🇷

The first friendly game ended with a victory for our National Olympic Team against Brazil 💪🏻#DimaMaghrib pic.twitter.com/UwiXepX67C

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) September 7, 2023