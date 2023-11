Trois nouveaux joueurs talentueux et prometteurs ont officiellement rejoint la tanière des Lionceaux de l’Atlas ce vendredi 10 novembre 2023.

Le sélectionneur des U23, Issame Charaï, vient de dévoiler la liste des joueurs qui disputeront les prochains matchs contre les Etats-Unis et le Danemark. Ilyes Housni, Bilal Nadir et Ilias Akhomach, trois jeunes joueurs à fort potentiel, y figurent. La messe est désormais dite et les rumeurs sur leurs prétendus choix d’autres sélections se dégonflent.

لائحة المنتخب الوطني الأولمبي المستدعاة للمبارتين الوديتين أمام منتخب الدنمارك و منتخب الولايات المتحدة الأمريكية

List of players from our National Olympic Team called up for the two friendly matches against Denmark 🇩🇰 & United States 🇺🇸#DimaMaghrib 🇲🇦 pic.twitter.com/YrEitrJ6wH

