La sélection marocaine U23 de football a battu son homologue américaine par 1 but à 0, en match amical, mardi à Murcie (Espagne).

L’unique réalisation de la rencontre a été l’oeuvre de Nadir Bilal à la 31e minute.

نهاية المقابلة بفوز منتخبنا الوطني الأولمبي أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية

🏁 Full time !! 🇲🇦1-0 🇺🇸

the friendly game ended with a win for our Olympic National Team against United States #DimaMaghrib pic.twitter.com/9qGVKWoUgJ

— Équipe du Maroc (@EnMaroc) November 21, 2023