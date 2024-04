Ligue des Champions: Achraf Hakimi dans l’équipe type de la semaine de l’UEFA

Achraf Hakimi vient d’être nommé ce jeudi 18 dans l’équipe-type de la Ligue des Champions, après sa performance en quart de finale retour face au FC Barcelone (1-4).

📈 Sabitzer bags the most points in the fantasy Team of the Week…#UCLTOTW || @PlayStationEU

— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 18, 2024