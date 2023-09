À quelques semaines seulement du prochain rassemblement des Lions de l’Atlas, les blessures des internationaux marocains se multiplient et compromettent ainsi la liste des convoqués de Walid Regragui.

Deux rencontres attendent la sélection nationale, une première contre la Côte d’ivoire le 14 octobre à Abidjan et une autre contre le Libéria le 17 octobre à Agadir.

Après le rassemblement de septembre qui a d’ailleurs été interrompu par le tragique séisme d’Al Haouz, les Lions de l’Atlas se préparent à un deuxième rassemblement et deux rencontres prévues.

Premier rassemblement fini, les Lions ont entamé la nouvelle saison avec leurs clubs respectifs. Certains ont brillé tandis que d’autres se sont heurtés à l’un des plus grands malheurs du ballon rond: les blessures.

Pendant qu’Achraf Hakimi, Amine Adli, Amine Harit ou encore Sofyan Amrabat cumulent les prestations irréprochables, Zakaria Aboukhlal, Youssef En-Nesyri, Sofiane Boufal et Hakim Ziyech ont récemment quitté l’aventure plus tôt que prévu suite aux blessures.

ARE YOU KIDDING ME, ACHRAF HAKIMI?! 🇲🇦☄️ pic.twitter.com/wFxDYc5lUj — Ligue 1 English (@Ligue1_ENG) September 24, 2023

Pour Aboukhlal, le joueur vient d’être opéré a affirmé son club, Toulouse FC. Cependant, selon la même source, le joueur ne sera opérationnel qu’à partir de la saison prochaine et est donc forfait pour la prochaine CAN (13 janvier 2024).

Blessé la semaine passée en coupe d’Europe, l’opération de @Zaboukhlal s’est bien passée. Notre attaquant sera en revanche probablement indisponible jusqu’à la fin de saison. Le TéFéCé lui souhaite une bonne convalescence et a hâte de le revoir sur les terrains 🐍😈 pic.twitter.com/E3EDqCnc2F — Toulouse FC (@ToulouseFC) September 28, 2023

Le cas d’En-Nesyri reste néanmoins moins grave. L’attaquant du Séville FC est sorti sur blessure lors de son dernier match et ne figure pas sur la liste des joueurs convoqués pour la rencontre Séville-Barcelone de ce vendredi. Selon son club, le joueur devrait être écarté des pelouses pour une durée de 10 jours. Il pourrait donc manquer le prochain rassemblement des Lions de l’Atlas.

Absent lors du dernier rassemblement, Boufal le sera également pour celui là. L’ailier marocain est sorti sur blessure à 30 min de jeu avec son club qatari. Le Qatar SC avait alors annoncé que son joueur souffrait d’une blessure aux ischios-jambiers et sera indisponible pour au moins 3 mois. Un des plus grands techniciens des Lions de l’Atlas pourrait donc s’absenter de la prochaine CAN également.

Vidéo. Sofiane Boufal indisponible trois mois à cause d’une rupture du tendon

Concernant Ziyech, peu d’informations ont été dévoilées. Fraîchement transféré au club turque Galatasaray, l’international marocain est sorti sur blessure lors du match contre Istanbul Başakşehir dans lequel il a ouvert le compteur pour son club. Selon les rumeurs qui circulent, il s’agirait d’une blessure musculaire mais rien de grave.

This is what ChatGPT shows you when you prompt « Give me 16 seconds of absolute class finishing ». 🎩 pic.twitter.com/tCvaZjZ48V — Galatasaray EN (@Galatasaray) September 25, 2023

Hamdallah est lui aussi hors terrain depuis plus d’une semaine. Évoluant au club saoudien d’Al-Ittihad FC, le joueur ne participe plus aux entraînements à cause d’une blessure. Son club avait annoncé une blessure à l’épaule sans pour autant évoquer sa période d’indisponibilité.

Ainsi, avec toutes ses blessures, Walid Regragui se trouve devant une mission encore plus ardue que d’habitude. L’on observera sûrement plusieurs changements dans la prochaine liste du sélectionneur national.

Deux matchs attendent l’équipe nationale les 14 et 17 octobre. Il s’agit d’un match amical contre la Côte d’Ivoire et d’un match comptant pour la dernière journée des éliminatoires de la CAN contre le Libéria.

Amical: les Lions de l’Atlas affronteront les Eléphants ivoiriens en octobre

Toutefois, cette situation pourrait également faire le bonheur de certains. En effet, comme pour Ismael Saibari et Chadi Riad, l’on pourrait assister à de nouvelles intégrations des U-23 d’Issame Charaï dans l’équipe première.

Aussi, d’anciens internationaux pourraient faire leur grand retour en équipe nationale. Ce fut le cas pour Mourad Batna, qui a été capé pour la dernière fois avec les Lions de l’Atlas en 2016 sous la houlette d’Hervé Renard. Selon son club, Al Fateh, Batna a d’ores et déjà été présélectionné par Regragui.

Pour l’instant, la FRMF n’a pas encore dévoilé la date de la présentation des joueurs convoqués pour ce rassemblement. Une chose est sûre, celle-ci sera intéressante, à bien des niveaux.