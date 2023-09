Le cœur serré, le cinéaste italo-américain Martin Scorsese a exprimé ses sentiments de compassion et de solidarité envers le peuple marocain suite au douloureux séisme ayant causé la mort d’environ 3.000 personnes, vendredi 8 septembre.

« Comme beaucoup de gens dans le monde, j’ai été profondément troublé et attristé par la nouvelle du tremblement de terre dévastateur au Maroc, la perte de tant de maisons, la perte terrible de tant de vies. Il est vraiment difficile de s’y prendre », a-t-il dit dans une séquence vidéo publiée sur sa page Instagram.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Martin Scorsese (@martinscorsese_)

« Pour moi c’est un peu personnel, j’ai fait des films au Maroc au cours des 25 dernières années et j’ai été à Marrakech au festival du film tant de fois, visité le Maroc dans d’autres occasions, et j’en suis venu à aimer profondément le pays », se rappelle le filmmaker des « Goodfellas » (1990) et de « The Wolf Of Wall Street » (2013).

S’adressant au peuple marocain et plus particulièrement aux familles des victimes, Scorsese a ajouté qu’il est « en train de prier pour vous et votre nation pour un doux rétablissement », relevant qu’il a « hâte de retourner dans ce pays que j’ai appris à aimer ».

Le réalisateur est attendu prochainement au Maroc en tant que parrain de la 6ème édition des Ateliers de l’Atlas qui se tiendront en marge de la 20ème édition du Festival International du Film de Marrakech, prévue du 24 novembre au 2 décembre 2023.