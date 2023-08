Le réalisateur américain Martin Scorsese sera le parrain de la 6ème édition des Ateliers de l’Atlas qui se tiendront en marge de la 20ème édition du Festival International du Film de Marrakech, prévue du 24 novembre au 2 décembre 2023, a annoncé la Fondation du Festival.

Réalisateur de légende et ardent défenseur du cinéma, Martin Scorsese est, depuis plus de 40 ans, l’un des artistes les plus influents au monde, indique la Fondation mardi dans un communiqué, ajoutant que le cinéaste américain, qui a participé à cinq reprises au Festival, sera de retour pour prendre part à sa 20ème édition.

Dans cette perspective, il a accepté d’être le parrain de la 6ème édition des Ateliers de l’Atlas, programme industrie du festival dédié aux talents de la région, prévue du 27 au 30 novembre, fait savoir la même source, précisant que Martin Scorsese sera ainsi la première grande personnalité invitée à parrainer une édition des Ateliers et à donner son nom à sa promotion de lauréats.

Le cinéaste américain prendra part à plusieurs sessions avec les porteurs de projets sélectionnés, inaugurant ainsi une nouvelle tradition du Festival qui consistera à faire appel chaque année à une nouvelle grande personnalité du cinéma mondial pour parrainer les ateliers, indique la Fondation, expliquant que chaque promotion de lauréats portera le nom de la personnalité qui l’aura accompagnée et que celle de 2023 s’appellera donc « la promotion Martin Scorsese ».

« Je suis toujours très heureux de revenir au Festival de Marrakech, qui m’est si cher. Quand je n’y assiste pas en personne, j’y suis par la pensée. Pour cette édition anniversaire très spéciale du Festival, on m’a confié une mission précieuse, à savoir échanger avec les jeunes cinéastes et contribuer à les guider sur leur chemin. J’ai hâte de retrouver de vieux amis et de m’en faire des nouveaux », a affirmé le réalisateur, cité dans le communiqué.

Les Ateliers de l’Atlas, programme industrie de développement de talents, initié en 2018 par le Festival International du Film de Marrakech, accompagnent l’émergence d’une nouvelle génération de cinéastes marocains, arabes et africains et créent un espace d’échanges entre professionnels internationaux et talents régionaux, indique la même source, ajoutant qu’en cinq éditions, les Ateliers de l’Atlas ont accompagné 111 projets et films, dont 48 projets et films marocains.

Ces dernières années, plusieurs films soutenus par les Ateliers de l’Atlas ont été sélectionnés et primés dans les plus grands festivals internationaux, confirmant ainsi leur rôle d’incubateur et de plateforme incontournable de la région, note-t-on.

Ainsi, ajoute la même source, lors du dernier festival de Cannes, quatre films ayant bénéficié du soutien des Ateliers étaient présents dans différentes sections, à savoir, “The mother of all lies” d’Asmae El Moudir (Un Certain regard – Prix de la Mise en scène, Œil d’or du meilleur documentaire), “Les meutes” de Kamal Lazraq (Un certain regard – Prix du jury), “Inshallah a boy” de Amjad Al Rasheed (Semaine de la critique – Prix Fondation Gan à la distribution) et “Déserts” de Faouzi Bensaïdi (Quinzaine des cinéastes).