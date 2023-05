Les organisateurs du festival Jazzablanca ont annoncé, mardi lors d’une conférence de presse à Casablanca, la programmation complète de l’édition 2023.

Le Jazzablanca revient cette année avec une « programmation flamboyante ». Pour sa 16e édition, prévue du 22 au 24 juin prochains à Anfa Park et à la Place des Nations unies, les organisateurs ont fait appel à 18 groupes et artistes marocains, africains et internationaux.

« On a travaillé sur cette programmation qu’on a présentée au public. Et comme chaque année, je pense qu’elle est très exigeante. Elle suit un rythme très particulier: c’est que vous arrivez à 18h00 et vous finissez à 2h00 du matin et on s’est adapté aux rythmes des gens », nous explique Moulay Ahmed Alami, président du Jazzablanca, à l’issue d’une conférence de presse tenue mardi, à Anfa Park.

« En début de partie, vous allez être sur des styles un peu calmes, vous allez trouvez du jazz, des rythmes africains qui vont faire monter un petit peu l’ambiance, et puis vous allez finir sur du rock, de la pop, du blues, de la soul. On va donc suivre le rythme des gens pour leur proposer une expérience sensorielle assez intéressante qui allie découverte musicale des jeunes talents comme Ismail Sentissi par exemple, jeune talent marocain qui vit à Paris, mais aussi des superstars mondiales », promet-il.

Beth Hart, Mika et Nile Rodgers

Au programme cette année: Beth Hart, Mika, Nile Rodgers & CHIC, Aloe Blacc, Antibalas & Mehdi Nassouli, Kamaal Williams, La Femme, Sarah McCoy, Sona Jobarteh, Gyedu-Blay Ambolle et GoGo Penguin.

Cette année, quatre concerts sont prévus par soir sur les deux scènes d’Anfa Park. La Scène 21 (18h00 et 19H45), mettra à l’honneur des talents rares, alors que la Scène Casa Anfa (21h30 et 23h30) accueillera les têtes d’affiche de cette 16e édition.

Du côté de la Place des Nations unies, les talents marocains seront à l’honneur sur la scène BMCI, libre d’accès. Six groupes marocains, « dont les registres et sensibilités musicales font la belle part aux musiques du Sud », s’y produiront. Il s’agit de Izouran N-Sahara, Sound of Mint, Khmissa, Tarwa N-Tiniri, Badil et Jubantouja.

« On prend un risque cette année en se disant: on va proposer des choses différentes et on verra comment le public va réagir. (…) Venez nombreux, venez profiter de ces good vives qu’on vous a préparé pendant un an! « , conclut Moulay Ahmed Alami.