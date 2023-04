Le Maroc accueillera 5 festivals de musique électronique incontournables qui feront vibrer leurs publics aux sons locaux et internationaux, à l’approche de la saison estivale. Découvrez sans plus attendre les 5 festivals incontournables à ne pas manquer.

Origins Festival

Origins Festival, le rendez-vous biannuel qui célèbre la musique électronique, est de retour pour sa sixième édition. Le festival se tiendra au Radisson Blu Resort Taghazout Bay Surf Village les 28 et 29 avril 2023.

Après cinq éditions réussies, Origins Festival a su rassembler une grande communauté de producteurs et d’amateurs de musique électronique avec une sélection d’artistes de renommée mondiale.

Cette année, le festival présentera une programmation encore plus diversifiée, mettant en avant des artistes de différents horizons, notamment Coeus, Eagles & butterflies, Medicine, Stephan Jolk, Abstraal, Echonomist, Goom Gum & Magdalena.

Spring Break Saidia Resorts:

Organisé les 28-29 avril 2023, le Spring Break Saidia Resorts est le premier événement dédié à la musique électronique dans la région. Hébergé par Radisson Blu Resort Saidia Beach, le Spring Break Festival offre une occasion unique aux aficionados de musique électronique qui pourront profiter des rythmes électroniques tout en profitant du cadre idyllique de Saidia.

Lors de la première édition de ce jeune festival, les festivaliers auront rendez-vous avec des sets live de Perezo, Monile, Satoshie Tomiee, Unes, Anthony Pappa, Choujaa, Tom Haimox, David Penn, Nathabes, Lehar et Fedele.

Caprices Morocco

Caprices Morocco vous invite à une expérience musicale unique au cœur de la ville de Marrakech les 12, 13 et 14 mai prochains pour une nouvelle édition au Maroc.

Après avoir célébré son 20ème anniversaire en avril dernier à Crans-Montana, le festival Caprices posera ses valises au Maroc pour une édition prometteuse « Caprices Morocco ».

Des DJs de renommée internationale tels que Stephan Bodzin, Dubfire et Mathew Johnson enflammeront la scène pour faire vibrer les festivaliers, accompagnés d’une sélection de DJs marocains talentueux tels que Monile, Chefsk! (Bilal The Chef) et Jably.

Some Of Us

Bien qu’il en soit à sa première édition, le festival Some of Us a l’ambition des grands messes musicales et le potentiel de devenir l’un des événements incontournables de l’été à Marrakech. Le festival se tiendra à l’ecolodge Terra Janna le 27 mai 2023 et combinera art visuel et musique pour offrir une expérience unique et célébrer la scène de l’art digital au Maroc.

Créé par des artistes multidisciplinaires, il a la vocation de briser les barrières entre le public et les talents et de créer de nouvelles narrations. Les festivaliers pourront ainsi profiter de DJ sets, d’expositions immersives, de performances en live et de panels et d’ateliers animés par des artistes de renommée internationale et des talents émergents.

Le line-up de cette première édition comprend des artistes tels que Adam Dirk’heim, Glitter55, Maro, 3xOJ, Liver J, Yasmean, Saad Tiouly, Rita Kamale, Fatima Zohra Serri, Jinane Ennasri, Misfit Virtual, Issam et Saad Elbaraka.

Otium Festival

Posant ses platines dans la magnifique baie de Taghazout, l’Otium Festival est un festival de destination qui offre une expérience unique aux mélomanes du monde entier. Tenu du 9-11 juin 2023, ce festival allie musique, nature, luxe et hospitalité et propose une immersion dans la culture marocaine, dans le cadre magnifique et original de l’hôtel Radisson Blu de Taghazout Bay.

Les meilleurs DJ houses tels que Marco Carola, Eli Brown, Franky Rizardo, Maz (BR), Christian Nielsen, Da Mike, Zakem, Notre Dame, Black Circle, Calussa Caiiro, Sebjak, Earth N Days monteront sur scène pour réunir les mélomanes sur une piste de danse commune pour un week-end inoubliable.