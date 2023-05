Installée en face de la salle omnisports de M’hamid El Ghizlane, la principale scène du festival a vu se succéder une brochette d’artistes marocains d’influences sahraouie et amazighe au grand bonheur des habitants de cette commune du sud-est marocain et des nombreux touristes qui y séjournent.

Pour ouvrir le bal, le groupe Tarwa N’Tiniri de Ouarzazate a enchanté le public avec un florilège de sons traditionnels amazighs et nord-africains mêlés à du jazz reggae, gnawa et du blues. Composé de six musiciens autodidactes, les artistes ont partagé leur passion pour ce genre musical avec un répertoire qui promeut la culture et la poésie amazighes.

La troupe Baber Band, composée de cinq artistes de Laâyoune, a pris ensuite le relais en emportant les spectateurs avec une musique sahraouie moderne. L’apparition tant attendue de la soirée a été celle du chanteur populaire Younes Boulmani, originaire d’Erfoud. L’artiste a été propulsé au rang de star nationale, un statut qui a d’ailleurs été consolidé à M’hamid El Ghizlane, auprès d’un public conquis qui connaît par cœur ses chansons.

Révélé au grand public grâce à sa chanson « hta lkit li tebghini » qui a été largement partagée sur les réseaux sociaux, le jeune musicien a mis le feu sur scène clôturant en grande pompe les festivités de cette 18ème édition.

S’exprimant à cette occasion, Noureddine Bougrab, directeur du festival et président de l’association Nomades du monde à l’initiative de cet événement, a indiqué que cette édition a mis en lumière certains aspects et traditions faisant partie intégrante de la culture des nomades.

Grâce aux efforts des jeunes de M’hamid El Ghizlane, le festival a réussi à promouvoir le riche héritage historique et environnemental de cette région, a-t-il dit, notant l’importance de valoriser et de préserver la culture locale par la promotion touristique.

Plus tôt dans la journée, les festivaliers ont assisté à des démonstrations de fabrication de pains cuits dans le sable (la Mella) ainsi qu’à un match de hockey sur sable, entre autres activités culturelles.

Cet événement, dont le but est de promouvoir la culture nomade, est organisé grâce notamment au soutien du ministère de la Culture, de l’Office national marocain du tourisme, de la Fondation Banque populaire et du Conseil provincial de Zagora.