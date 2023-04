Rabat accueille le premier Festival du théâtre africain

La première édition du Festival du théâtre africain est programmée dans le cadre de « Rabat, capitale africaine de la culture ».

Du 29 au 30 avril prochain, Rabat accueille la première édition du Festival du théâtre africain. L’événement est organisé sous le haut patronage du roi Mohammed VI, dans le cadre de la célébration de « Rabat capitale africaine de la culture », en partenariat avec le collectif Éclats de Lune.

Le Festival du théâtre africain a pour ambition de mettre en lumière la richesse et la diversité du théâtre africain contemporain, lit-on dans un communiqué.

Cette première édition rassemblera des compagnies de dix pays différents. Outre le Maroc, des troupes issues de la République démocratique du Congo, de la Guinée, du Burkina Faso, du Burundi, du Mali, du Cameroun, du Kenya, des Iles Comores et du Bénin prendront part à cette manifestation culturelle.

La programmation de cette première édition offre une vision inédite du théâtre contemporain africain, porté par des auteurs et des metteurs en scène émergents, de renommée internationale.

Le festival sera également l’occasion de mettre à l’honneur la créativité des femmes et des hommes qui ont su faire du théâtre en Afrique un endroit d’expression et de création, au croisement des richesses culturelles et des engagements de tout un continent, soulignent les organisateurs.

En plus des représentations théâtrales, le programme comprend des tables rondes pour offrir au public un espace d’échange et de débat. Parmi les thématiques choisies, il y a « Théâtre en Afrique, état des lieux et perspectives », « Comment repenser les festivals en Afrique » et « Comment créer une dynamique entre les écoles de théâtre du continent ».

Des visites à des établissements et à des institutions en rapport avec le quatrième art, sont également prévues.

