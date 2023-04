La 20è édition du Festival Printemps Musical des Alizés, prévue initialement du 27 au 30 avril à Essaouira, a été reportée à une date ultérieure, ont annoncé les organisateurs.

« L’Association Essaouira-Mogador se voit contrainte de reporter à une date ultérieure la 20ème édition du Printemps Musical des Alizés, son festival de Musique de Chambre, initialement prévue du 27 au 30 Avril 2023 », lit-on dans un communiqué de l’Association Essaouira-Mogador, organisatrice de cette manifestation culturelle.

« Les tarifs aériens ont en effet littéralement explosé plus particulièrement sur le trajet Allemagne-Maroc que devait emprunter la majorité des musiciens invités faisant ainsi voler en éclats le budget prévisionnel qui avait été provisionné par les organisateurs », explique la même source.

Et de poursuivre qu’ »en attendant le retour à des jours meilleurs, l’Association Essaouira-Mogador tient à saluer le travail de Mme Monia Rizkallah, directrice artistique de ce Festival qui avait préparé un programme à tous égards remarquable pour ce rendez-vous souiri de la musique classique ».

Pour les mélomanes qui auraient déjà pris leurs dispositions pour se rendre à Essaouira du 27 au 30 avril, l’Association Essaouira-Mogador « ouvrira les portes de Dar Souiri et de Bayt Dakira aux orchestres, chorales et autres formations de la ville qui excellent dans les répertoires andalou, chgouri et gnaoui ainsi qu’aux musiques et rituels des confréries soufies particulièrement nombreuses dans la Cité des Alizés », conclut le communiqué.