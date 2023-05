La réalisatrice marocaine Maryam Touzani figure parmi les membres du jury officiel de la 76e édition du Festival de Cannes, prévu du 16 au 27 mai 2023 en France.

Première marocaine à intégrer le jury, la réalisatrice Maryam Touzani présentait l’an dernier Le Bleu du Caftan dans la section Un Certain Regard, tout comme son premier long-métrage, Adam, en 2019. Elle intègre désormais le jury de la compétition officielle pour la prochaine édition du festival de Cannes, qui se déroulera du 16 au 27 mai prochain, et présidée par le réalisateur double Palme d’Or Ruben Östlund.

Les autres membres du jury sont l’acteur Denis Ménochet, l’actrice Brie Larson, la réalisatrice Julia Ducournau, l’acteur Paul Dano, la réalisatrice Rungano Nyoni, l’écrivain Atiq Rahimi, et le réalisteur Damián Szifron. Ils auront à juger, notamment, les films de Ken Loach, Wim Wenders, Marco Bellocchio, Nanni Moretti, Wes Anderson, Aki Kaurismäki, Hirokazu Kore-Eda, Nuri Bilge Ceylan ou encore Todd Haynes.

« Critique de cinéma au début de sa carrière, Maryam Touzani passe derrière la caméra pour réaliser deux premiers courts métrages remarqués : Quand ils dorment et Aya va à la plage. Elle collabore ensuite à Much Loved de Nabil Ayouch », indique le site officiel du festival.

En 2019, elle réalise son premier long métrage Adam, sélectionné au Festival de Cannes dans la section Un Certain Regard et présélectionné aux oscars. Elle retrouve ensuite Nabil Ayouch avec qui elle coécrit Razzia, dans lequel elle joue également, et Haut et Fort, sélectionné en Compétition à Cannes 2021. Elle y revient en tant que réalisatrice avec le très acclamé Le Bleu du Caftan (2022), présenté à Un Certain Regard et préselectionné aux Oscars. Elle travaille actuellement à l’écriture de son premier roman et de son prochain long métrage.

Le Bleu du Caftan sortira dans les salles au Maroc le 7 juin prochain