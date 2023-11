Un fâcheux incident s’est produit lors de la demi-finale de la Ligue des champions de la CAF, qui opposait l’équipe féminine de l’AS FAR et le club malien AS Mandé. Des supporters ont en effet brandi un faux drapeau marocain frappé d’une étoile de David.

Des supporters vraisemblablement maliens et ivoiriens ont profané, sciemment ou inconsciemment, le drapeau marocain, emblème national rouge et frappé d’une étoile verte à cinq branches qui représente les cinq branches de l’islam, en la remplaçant par une étoile à six branches, symbole de nos jours de l’Etat d’Israël et du judaïsme.

C’est au stade Laurent Pokou de San Pedro, en Côte d’Ivoire, que ces supporters ont été filmés le long du match avec ces drapeaux apocryphes. Selon des sources du média marocain Anfaspress, des affrontements étaient en cours avec des membres du Polisario dans la ville de San Pedro, qui a accueilli le match.

Présent lors du match, un responsable de l’ambassade du Maroc à Abidjan aurait protesté contre cet acte auprès du gouverneur de la région de San Pedro, qui à son tour avait averti le responsable de la sécurité du stade. Mais les faux drapeaux ont été brandis à multiples reprises et notamment à la fin de la rencontre après avoir été retirés par les gendarmes ivoiriens.

Pour l’heure, les médias ivoiriens n’ont pas encore réagi à ces agissements pour en déterminer les réels motifs.