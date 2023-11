L’équipe marocaine l’AS FAR s’est inclinée devant son homologue Ampem Darkoa du Ghana par 1-2, dans un match disputé lundi au Stade de San Pédro, en Côte d’Ivoire, pour le compte de la première journée (Groupe B) de la troisième édition de la Ligue des Champions Féminine de la Confédération africaine de football (CAF).

Les Marocaines ont ouvert le score à la 14e minute du jeu grâce à un but de Najat Badri.L’équipe ghanéenne a égalisé par un but de Comfort Yeboah à la 57e minute du jeu avant de creuser l’écart à la faveur d’un but marqué contre son camp par la joueuse des FAR, Nouhaila Benzina (61e mn).

Un autre match de ce Groupe va opposer dans la soirée à 20h00 l’équipe Huracanes de la Guinée équatoriale à l’Association Sportive de Mandé du Mali.

Dans le cadre des matchs du Groupe A de la première journée, joués dimanche, l’équipe marocaine, le Sporting Casablanca, a arraché un nul 1-1 face à son homologue l’Athlético Abidjan, alors que les Sudafricaines de Mamelodi Sundowns ont battu les Tanzaniennes du JKT Queens par 2-0.

Lors de la 2-ème journée de cette compétition, le Sporting Casablanca affrontera, mercredi à 20H00, Mamelodi Sundowns et l’AS FAR jouera face à Huracanes de la Guinée équatoriale, jeudi à 17H00.

La Ligue des Champions Féminine de la CAF, la plus importante compétition continentale de clubs de football féminin en Afrique, met aux prises les championnes des six zones de la CAF, le pays hôte et une équipe.

Les deux éditions précédentes ont eu lieu en Egypte en 2021 et au Maroc en 2022.